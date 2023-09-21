Российские силы отразили пять атак ВСУ на донецком направлении
Российские войска отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, более 300 украинских военнослужащих погибли или ранены. Об этом 21 сентября сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак украинских подразделений в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Курдюмовка, Клещеевка, Веселое, Химик Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, армия РФ уничтожила две боевые бронемашины, пять автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха», а также самоходную артиллерийскую установку Krab производства Польши.
Также Вооруженные силы (ВС) России уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника 126-й бригады территориальной обороны на острове Переяславский.
В МО РФ подчеркнули, что российские бойцы ликвидировали радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства около Калиново в ДНР. Также на херсонском направлении средства противовоздушной обороны сбили пять крылатых ракет Storm Shadow, четыре снаряда РСЗО HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM.
Накануне в Минобороны России сообщили, что на донецком направлении противник потерял до 175 военных, танк, боевую бронированную машину и три пикапа. Отмечалось, что ВС РФ отразили там пять атак украинских войск.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских ВСУ.
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