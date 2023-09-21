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Российские силы отразили пять атак ВСУ на донецком направлении

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Российские войска отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, более 300 украинских военнослужащих погибли или ранены. Об этом 21 сентября сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак украинских подразделений в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Курдюмовка, Клещеевка, Веселое, Химик Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, армия РФ уничтожила две боевые бронемашины, пять автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха», а также самоходную артиллерийскую установку Krab производства Польши.

Также Вооруженные силы (ВС) России уничтожили диверсионно-разведывательную группу противника 126-й бригады территориальной обороны на острове Переяславский.

В МО РФ подчеркнули, что российские бойцы ликвидировали радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 американского производства около Калиново в ДНР. Также на херсонском направлении средства противовоздушной обороны сбили пять крылатых ракет Storm Shadow, четыре снаряда РСЗО HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM.

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Накануне в Минобороны России сообщили, что на донецком направлении противник потерял до 175 военных, танк, боевую бронированную машину и три пикапа. Отмечалось, что ВС РФ отразили там пять атак украинских войск.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских ВСУ.

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