Как досрочно расторгнуть договор аренды квартиры в 2023 году: что нужно знать

Договор аренды жилого помещения, как правило, заключается на 12 месяцев и более. Таким образом каждая из сторон получает гарантии: квартиросъемщики будут уверены, что не окажутся вдруг на улице, а арендодатель — что получит оплату за оговоренный период времени. Однако иногда договор требуется расторгнуть досрочно. О том, как это сделать, читайте в материале «Известий».

Можно ли досрочно расторгнуть договор аренды квартиры в 2023 году

На языке юридических терминов договор об аренде квартиры называется договором найма жилого помещения. Его можно расторгнуть досрочно как по соглашению сторон, так и по требованию одной из них.

Согласно закону, наниматель имеет право расторгнуть договор по любой причине с согласия других граждан, которые постоянно с ним проживают. При этом он может не объяснять наймодателю, почему решил съехать. Однако просто собрать вещи и уйти не получится — необходимо предупредить владельца квартиры о желании переехать.

Арендодатель может досрочно расторгнуть договор только в установленных законом случаях. К ним относятся:

отсутствие платы за аренду и коммунальные услуги в течение двух месяцев подряд при краткосрочном договоре аренды (то есть сроком до года) и шести месяцев при долгосрочном;

использование квартиры не по назначению, шум и конфликты с соседями, которые продолжаются после вынесения предупреждения;

разрушение и порча имущества арендодателя.

В договоре аренды также могут быть прописаны другие условия, на основании которых наймодатель имеет право прекратить его действие. При этом стоит учитывать, что договор, заключенный на срок больше 12 месяцев, в одностороннем порядке получится расторгнуть только через суд.

Досрочное расторжение договора аренды со стороны арендатора в 2023 году

Чтобы съехать досрочно, квартиросъемщик должен заранее сообщить об этом наймодателю. По закону, о досрочном расторжении договора аренды нужно уведомить за три месяца. Однако на практике арендодатель и жилец устанавливают другой срок, например месяц или две недели. В таком случае важно закрепить это условие в договоре, чтобы не возникло недопониманий.

Уведомить о досрочном прекращении договора аренды квартирант может как письменно, так и устно. Письменная форма предпочтительнее, так как она исключает риск необоснованных претензий со стороны наймодателя.

Уведомление составляется в свободной форме в двух экземплярах, шаблон можно скачать в Сети и адаптировать под свои запросы. При этом важно убедиться, что арендодатель его получит. Проще всего это сделать при личной встрече. В этом случае квартиросъемщик может попросить наймодателя написать на его копии документа «получил лично», поставить подпись и дату.

Если возможности встретиться нет, нужно сообщить о прекращении аренды через заказное письмо с уведомлением о вручении. Его следует отправить на адрес, указанный в договоре.

Связаться с наймодателем также можно в мессенджере или по электронной почте. Желательно, чтобы такой способ общения был прописан в договоре с указанием номера телефона, к которому привязан аккаунт, или электронного адреса. При уведомлении в мессенджере стоит сразу сделать скриншот, так как на некоторых платформах предусмотрена функция удаления сообщений у всех собеседников. Из переписки должно быть понятно, что арендодатель прочитал уведомление и верно его истолковал.

Если между квартиросъемщиком и наймодателем не возникло разногласий, необходимо заключить соглашение о расторжении договора. Оно также составляется в произвольном виде в двух экземплярах. В документе нужно указать адрес квартиры, данные собственника и арендатора, а также добавить фразу о том, что стороны не имеют друг к другу претензий. После этого можно спокойно съезжать.

Досрочное расторжение договора аренды в 2023 году — залог

При заключении договора аренды собственник недвижимости может потребовать залог — денежную сумму, которая предоставляется на случай причинения умышленного вреда его имуществу, появления задолженности по коммунальным платежам по вине арендаторов или несоблюдения условий найма жилья. Размер залога устанавливается на этапе заключения договора и зачастую не превышает размер месячной арендной платы.

Согласно закону, залог возвращается арендатору, если после завершения срока аренды у владельца недвижимости не возникло к нему претензий. Эту сумму также можно использовать в качестве оплаты последнего месяца проживания.

Некоторые договоры содержат пункт о том, что при досрочном расторжении залог остается у арендодателя. Мнения юристов на этот счет разнятся. Одни указывают, что удержание залога возможно, только если квартирант несвоевременно сообщил о своем намерении съехать, нарушив условия договора. Другие отмечают, что суд может встать на сторону арендодателя, даже если уведомление было направлено вовремя, так как закон допускает внесение дополнительных условий в договор.

Если арендодатель удерживает залог, который обязан вернуть, можно обратиться в суд. При этом арендатор имеет право потребовать возмещения процентов за пользование его деньгами после прекращения договора.

Досрочное расторжение договора аренды со стороны арендодателя в 2023 году

Иногда инициатива расторжения договора исходит от арендодателя. Порядок действий для него будет таким же, как и для квартиросъемщика: уведомить о прекращении действия договора и подписать соответствующее соглашение. Однако есть несколько существенных отличий.

Выселить квартирантов без веских причин, указанных в договоре или предусмотренных законом, арендодатель не может. В противном случае суд может признать его действия незаконными и потребовать выплаты компенсации и возвращения арендаторов в квартиру.

Для арендодателя также нет конкретных временных рамок уведомления о досрочном расторжении договора. Их можно прописать в документе при его составлении. При этом в законе уточняется, что о прекращении действия договора арендатор должен сообщить «в разумный срок». То есть выселить квартирантов за несколько часов не получится, иначе можно получить повестку в суд.

Ранее «Известия» рассказали, какие налоги должен платить собственник жилья при сдаче недвижимости в аренду.