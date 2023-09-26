Реклама
Прямой эфир
Мир
Россельхознадзор допустил введение ограничений на поставку рыбы из Японии
Экономика
В Госдуму внесли законопроект о налоге на сверхприбыль для нефтегазовых компаний
Мир
Захарова прокомментировала слова Санду о «европейских ценностях»
Мир
Экс-разведчик США рассказал «Известиям» о недовольстве на Западе поддержкой Киева
Общество
Около 450 пассажиров Nordwind несколько часов не могут вылететь в Москву
Мир
В Польше призвали судить приглашенного в парламент Канады бывшего бойца СС
Экономика
Эксперт оценил ход расследования взрывов на «Северных потоках»
Туризм
В генконсульстве РФ в Пхукете отреагировали на задержку рейса в Красноярск
Мир
Лидер АдГ заподозрил во взрывах на «Северных потоках» противников ФРГ
Общество
Путин поддержал идею о возрождении Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге
Мир
Захарова призвала США дать ответ по расследованию Херша по подрывам на СП
Интернет и технологии
В правительстве заявили о желании ряда стран отстранить РФ от новых технологий
Политика
В Госдуме возмутились оскорблением памяти воинов антигитлеровской коалиции
Мир
Патрушев назвал захлебнувшимся контрнаступление Украины

В Москве завершили благоустройство спортивного кластера «Свиблово»

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Благоустройство спортивного кластера «Свиблово» завершилось в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во вторник, 26 сентября.

По его словам, стадион находился в запущенном состоянии, а после реализации программы благоустройства тренирующиеся на его территории получили новые возможности. Там обустроили раздевалки, тренерскую, комментаторские комнаты, сделали хорошую тренажерную зону на открытом воздухе, оборудовали игровые площадки. Объект оснастили современной аудиосистемой, а его зоны для игр в теннис и силовых тренировок — светопрозрачными навесами, пишет «Москва 24».

Также была благоустроена прилегающая к стадиону территория. Собянин назвал парк одним из лучших в России на сегодняшний день, сообщает НСН.

Проект благоустройства разрабатывался с учетом пожеланий местных жителей, отмечает сайт kp.ru.

Также был открыт парк для выставочных и кинологических мероприятий в Бабушкинском районе. Там обустроили две большие зоны для тренировки собак, каждая имеет множество высококлассных тренажеров. В парке оборудовали трибуны на 170 зрителей, потому там можно проводить кинологические мероприятия, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Благо в устройство: в России хотят массово озеленять крыши домов
Какие еще эконововведения планируют власти

Ранее в этот день стало известно, что в столице завершили работы по благоустройству парка имени 40-летия ВЛКСМ, являющегося объектом культурного наследия регионального значения. Работы в парке велись с учетом большого объема архивных материалов: фотографий, планов, чертежей, отмечает телеканал «360».

22 сентября на портале «Узнай Москву» запустили новый прогулочный маршрут по осенним паркам и скверам столицы. В него, в частности, вошли Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина, «Аптекарский огород», Патриаршие пруды, парк «Зарядье», пишет RT.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023