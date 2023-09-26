В Москве завершили благоустройство спортивного кластера «Свиблово»

Благоустройство спортивного кластера «Свиблово» завершилось в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во вторник, 26 сентября.

По его словам, стадион находился в запущенном состоянии, а после реализации программы благоустройства тренирующиеся на его территории получили новые возможности. Там обустроили раздевалки, тренерскую, комментаторские комнаты, сделали хорошую тренажерную зону на открытом воздухе, оборудовали игровые площадки. Объект оснастили современной аудиосистемой, а его зоны для игр в теннис и силовых тренировок — светопрозрачными навесами, пишет «Москва 24».

Также была благоустроена прилегающая к стадиону территория. Собянин назвал парк одним из лучших в России на сегодняшний день, сообщает НСН.

Проект благоустройства разрабатывался с учетом пожеланий местных жителей, отмечает сайт kp.ru.

Также был открыт парк для выставочных и кинологических мероприятий в Бабушкинском районе. Там обустроили две большие зоны для тренировки собак, каждая имеет множество высококлассных тренажеров. В парке оборудовали трибуны на 170 зрителей, потому там можно проводить кинологические мероприятия, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день стало известно, что в столице завершили работы по благоустройству парка имени 40-летия ВЛКСМ, являющегося объектом культурного наследия регионального значения. Работы в парке велись с учетом большого объема архивных материалов: фотографий, планов, чертежей, отмечает телеканал «360».

22 сентября на портале «Узнай Москву» запустили новый прогулочный маршрут по осенним паркам и скверам столицы. В него, в частности, вошли Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина, «Аптекарский огород», Патриаршие пруды, парк «Зарядье», пишет RT.