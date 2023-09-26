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Завершилось благоустройство парка имени 40-летия ВЛКСМ

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В Москве завершили работы по благоустройству парка имени 40-летия ВЛКСМ, являющегося объектом культурного наследия регионального значения. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

Проект благоустройства был разработал на основе архивных материалов, чертежей и фотографий. Так, были отреставрированы сохранившиеся парковые скульптуры, а также воссозданы утраченные, пишет сайт aif.ru. Среди них оказалась скульптура «Олень», уцелевшая лишь на треть, а также «Козерог», «Голуби», «Трубач» и композиция «Дети разных народов».

Кроме того, специалисты отреставрировали в двойном фонтане изваяние «Бегущая по волнам» и воссоздали композицию «Камыши». Также в парке обустроили четыре новые детские площадки. Там же установили карусель для детей с ограниченными возможностями.

Также для любителей активного отдыха в зоне воркаута установили тренажеры, обустроили скейт-парк для выполнения трюков, сделали дорожки для бега, пишет НСН. Кроме того, в парке вновь работают три фонтана, отмечает «Москва 24».

Собянин добавил, что новое пространство для отдыха обустроили возле памятника Джавахарлалу Неру. Восстановили подходы к монументу, а также установили художественную подсветку, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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Ранее 26 сентября и.о. заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в жилом комплексе в районе Раменки появится ландшафтный парк с прудом. Пруд будет иметь круглую форму и диаметр около 19 м, а его максимальная глубина составит почти 2 м. Как отмечает телеканал «360», в парке обустроят велосипедную трассу, скалодром, столы для настольного тенниса, площадку для воркаута, детские площадки и места отдыха. Также планируется оборудовать волейбольную площадку, беседки и амфитеатр со сценой.

22 сентября сообщалось, что в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки в Москве открылся новый парк. Таким образом, у 280 тыс. жителей районов Орехово-Борисово Южное и Зябликово появилось благоустроенное пространство для отдыха, пишет RT.

19 сентября в Москве открыли новый парк в пойме реки Жужи и на прилегающих территориях столичного района Нагатино-Садовники. Проект охватил площадь в 22 га, куда вошла реконструкция русла реки, создание прогулочных маршрутов, лестничных спусков и пешеходных мостов.

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