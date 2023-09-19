На юге Москвы открыли новый парк в пойме реки Жужи

В Москве открыли новый парк в пойме реки Жужи и на прилегающих территориях столичного района Нагатино-Садовники. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во вторник, 19 сентября.

Специалисты приступили к комплексному благоустройству территории парка в январе, работы завершились в сентябре, отмечает НСН. Проект охватил площадь в 22 га, куда вошла реконструкция русла реки, создание прогулочных маршрутов, лестничных спусков и пешеходных мостов.

По словам Собянина, до реконструкции на месте парка были гаражи и овраги, а теперь оборудована зона отдыха, отмечает «Москва 24».

В ходе благоустройства для горожан оборудовали многофункциональную спортивную зону, сделали площадку для разных видов спорта, поля для стритбола и амфитеатр, сообщает телеканал «360». Помимо этого, были установлены фонари, обустроена парковка, площадки для выгула и дрессировки собак, пикниковые зоны, пишет РИАМО.

Благодаря реализации проекта удалось создать качественное озелененное пространство для прогулок и отдыха для 80 тыс. местных жителей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В конце августа Сергей Собянин рассказал о возрождении усадебных парков Москвы. По его словам, в столице с 2017 года благоустроили восемь усадебных парков. Собянин подчеркнул, что возрождение усадеб является важной составляющей программы создания качественной городской среды.