Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность «амбассадора детства» в стране Марину Абрамович — открытую сатанистку. Об этом 26 сентября в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Абрамович была прозвана сатанисткой в материалах западной прессы. Так, на Youtube-канале Pawel Olewinski показывается, как она несколько суток подряд по шесть часов отмывает кровавые кости в количестве 1,5 тыс. единиц.

Портал Sketchline публикует запись о том, как новоиспеченный амбассадор выложила сатанинскую звезду из дерева, облила ее нефтью и подожгла. Сначала она бросала в огонь пряди своих отрезанных волос, а потом зашла внутрь конструкции и легла на пол.

«Но самое ужасное даже не это. А то, что, будь это правда или деза, воспринимается такая новость в мировом сообществе абсолютно органично. Как до недавнего времени воспринимались «ветераны» подразделений SS в странах Прибалтики и на Украине. Мировое сообщество приучено западными СМИ к подобной «новой нормальности», — добавляет Мария Захарова.

Ранее, 31 августа, в даркнете стали множиться объявления, в которых предлагают за деньги купить украинских детей на органы или в сексуальное рабство. Российским хакерам RaHDIt удалось найти публикации, где предлагается купить девочек пяти и шести лет, гражданок Украины, по цене от €20 тыс. до €30 тыс.

До этого, 7 августа, Мария Захарова заявила, что Украина является одним из мировых лидеров черной трансплантологии. По мнению Захаровой, в этом замешан официальный Киев, который «покрывает кровавый бизнес и потворствует ему». Она привела в пример задержанного в июне за торговлю детьми мужчину, которого в итоге отпустили под залог всего в 1 млн гривен.