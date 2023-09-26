WhatsApp прекратит работать на смартфонах Android с устаревшей ОС

Мессенджер WhatsApp (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской) продолжит работу только на операционной системе Android 5.0 и более новых версиях. Об этом 26 сентября сообщил справочный центр WhatsApp.

Разработчики прекратят поддержку на более ранних версиях Android с 24 октября. Для пользования мессенджером необходимо будет обновить операционную систему или приобрести новое устройство, которое должно принимать SMS или звонки во время подтверждения номера.

«Устройства и программное обеспечение часто меняются, поэтому мы регулярно анализируем рынок операционных систем и выбираем, поддержку каких из них нам следует обеспечить», — сообщили в справочном центре.

Перед прекращением поддержки WhatsApp вышлет соответствующее уведомление и напомнит о необходимости обновления.

Работа мессенджера продолжится на смартфонах iPhone с операционной системой iOS 12 и новее, а также телефонах с KaiOS 2.5.0 и новее, включая JioPhone и JioPhone 2.

Ранее, 21 сентября, глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что ведомство не получало подтверждения о запуске каналов в WhatsApp.

Функцию создания каналов в WhatsApp добавили 13 сентября. Она начала работу в более чем 150 странах. Ожидается, что к концу года она станет доступной всем пользователям мессенджера.

6 сентября ведущий UX/UI-дизайнер Лиги цифровой экономики Илья Аваков рассказал, что изменение дизайна интерфейса WhatsApp, анонсированное ранее для платформы Android, может быть первым шагом к более глобальным изменениям, например редизайну логотипа.