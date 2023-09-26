Путин подписал указ о повышении с 1 октября зарплат отдельным категориям госслужащих

Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении с 1 октября на 5,5% зарплат отдельным категориям госслужащих.

«В целях обеспечения социальных гарантий повысить с 1 октября 2023 года в 1,055 раза денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации», — говорится в тексте указа, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

В перечень госдолжностей РФ включены президент, председатель правительства и его заместители, федеральные министры и многие другие.

Ранее, 25 сентября, стало известно, что Путин поручил принять своевременные решения для укрепления рубля. Он выразил уверенность, что правительство и Центральный банк сработают профессионально и, что важно, согласованно.