Путин поручил принять своевременные решения для укрепления рубля

Важно своевременно принимать решения и понимать причины ослабления рубля. Об этом в понедельник, 18 сентября, заявил на совещании по проекту бюджета на 2024–2026 годы президент России Владимир Путин.

«Конечно, очевидно, что сейчас одна из основных проблем связана с ускорением инфляции. Главный фактор здесь понятен — это ослабление рубля, и необходимо четко понимать его причины и своевременно, не откладывая, принимать соответствующие решения», — цитирует президента сайт Кремля.

Он выразил уверенность, что правительство и Центральный банк сработают профессионально и, что важно, согласованно.

Ранее в этот день Путин заявил о завершении этапа восстановления российской экономики. Он отметил, что Россия выдержала беспрецедентное внешнее давление.

До этого, 8 сентября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о профиците бюджета в 230 млрд рублей. Он отметил, что показатели ВВП превысили 2%, что указывает на закрепление экономического роста РФ. Прогнозируется, что в 2024 году ситуация с бюджетом РФ улучшится, добавил Мишустин.