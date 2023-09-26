МВД проведет проверку по фактам продажи нелегального табака в регионах России

МВД проведет проверку по фактам продажи нелегального табака в 17 субъектах России, где такой продукцией торгуют 16,5 тыс. предпринимателей. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе министерства 26 сентября.

«В профильное отделение МВД поступило обращение председателя РООП «Общественная потребительская инициатива» о возможных нарушениях законодательства в сфере оборота и никотиносодержащей продукции. Проверка изложенных фактов поручена территориальным органам МВД России на региональном уровне», — пояснили в министерстве.

Ранее, 18 сентября, «Известия» сообщили об обращении в Генпрокуратуру, МВД и Минпромторг главы «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олега Павлова, под руководством которого было проведено исследование рынка табачных изделий.

В письме отмечалось, что постановлением правительства от 28 февраля 2019 года в России введена обязательная маркировка средствами идентификации табачной, никотинсодержащей продукции, безникотиновых жидкостей и электронных систем доставки никотина. Однако, как показало исследование, не все участники рынка розничной торговли выполняют эти требования.

Как рассказали «Известиям» в ОПИ, на первом месте среди нарушителей оказалась Московская область, где было выявлено 2625 точек с нелегальной продажей. Речь идет о мелкой рознице. Также в тройку лидеров попали Москва (1968) и Красноярский край (1922). Кроме того, массовые нарушения были выявлены в Алтайском крае, Хакасии, Воронежской, Нижегородской, Кемеровской, Омской, Тюменской, Амурской, Смоленской, Самарской, Новосибирской, Ивановской, Псковской и Орловской областях.