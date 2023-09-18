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В 17 регионах России выявили продажу нелегального табака

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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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В России выявили массовую продажу нелегальной табачной продукции, которая не учитывается в госсистеме маркировки. В 17 субъектах ей торгуют 16,5 тыс. предпринимателей. Об этом говорится в обращении в Генпрокуратуру, МВД и Минпромторг «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ), которая провела исследование рынка табачных изделий. Документ есть в распоряжении «Известий».

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В нем общественники напоминают, что постановлением правительства от 28 февраля 2019 года в России введена обязательная маркировка средствами идентификации табачной, никотинсодержащей продукции, безникотиновых жидкостей и электронных систем доставки никотина. Однако, как показало исследование, не все участники рынка розничной торговли выполняют эти требования.

Как сообщили «Известиям» в ОПИ, на первом месте среди нарушителей оказалась Московская область, где было выявлено 2625 точек с нелегальной продажей. Речь идет о мелкой рознице. Также в тройку лидеров попали Москва (1968) и Красноярский край (1922). Кроме того, массовые нарушения были выявлены в Самарской (1438) и Новосибирской (1231) областях, Алтайском крае (1209), Воронежской (1195), Нижегородской (932), Кемеровской (772), Омской (700), Тюменской (615), Амурской (565), Смоленской (368) областях, Хакасии (348), Ивановской (330), Псковской (220) и Орловской (153) областях.

По данным ОПИ, большая часть нелегальной продукции поступает в Россию из
Республики Беларусь (около 50%), примерно 20% — подделки под российское производство, и остальное (30%) — контрабанда из иных стран.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Торг не уместен: продажу нелегального табака выявили в 17 регионах

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