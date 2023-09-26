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Спасатели МЧС России вернулись из Ливии после ликвидации последствий наводнения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Спасатели МЧС России вернулись в аэропорт Жуковский утром 26 сентября из Ливии, где проводили миссию по ликвидации последствий от наводнения, сообщает корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

«Командировка была очень сложная. Огромные масштабы разрушений. Специалисты МЧС показали себя на очень высоком уровне. Даже другие страны, что с нами работали, у них вызывал удивление такой высокий уровень подготовки в самых сложных операциях», — рассказал участник миссии Николай Жданов.

Отмечается, что для спасателей принципиально новым стали поиски трупов в акватории и гористой местности.

Этим бортом вернулись 50 спасателей отряда «Лидер», кинологи, а также специальная техника и оборудование, которое было задействовано в поисковых работах.

25 сентября пресс-служба МЧС России сообщила, что группировка спасателей МЧС России в Ливии завершила десятидневную работу по ликвидации последствий наводнения в Ливии. Общая группировка специалистов ведомства составила более 100 человек, в том числе спасателей, водолазов, медиков, психологов, кинологических расчетов и расчетов беспилотных авиационных систем.

Всего группировка разобрала почти 2 тыс. куб. м строительных конструкций и обломков зданий. Для поиска пострадавших было обследовано 610 тыс. кв. м территории и 108 км береговой линии. Извлечены и эвакуированы тела 153 погибших, из них 140 в труднодоступной местности. Водолазными расчетами МЧС России из акватории порта города Дерна совершено 47 спусков, с помощью эхолота выявлено 49 точек предположительных затопленных объектов, поднято на поверхность 17 плавсредств и автомобилей.

Ранее, 10 сентября, на северо-восток Ливии обрушился циклон «Даниэль». Он принес штормовой ветер и ливни с грозами. В результате города Суса и Дерна были объявлены зонами стихийного бедствия. Количество погибших превысило 11 тыс. человек, а 20 тыс. числятся пропавшими без вести.

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