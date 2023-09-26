Ликсутов сообщил о возможном продлении МЦД за пределы Подмосковья

Московские центральные диаметры (МЦД) могут продлить за пределы Подмосковья согласно программе модернизации Центрального транспортного узла. Об этом 25 сентября заявил исполняющий обязанности заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Программа предусматривает продление всех диаметров в случае ее одобрения правительством РФ», — сказал он на пресс-конференции по проектам московского транспортного комплекса в этом году.

Ликсутов добавил, что этот проект готовился совместно с Минтрансом РФ, «Российскими железными дорогами» (РЖД) и правительством Московской области. По его словам, МЦД могут продлить в Ярославскую, Тульскую, Орловскую, Калужскую, Рязанскую и другие области.

Он подчеркнул, что именно российское правительство должно принять решение о реализации соответствующей программы, пишет «Газета.Ru».

В начале сентября президент РФ Владимир Путин с мэром Москвы Сергеем Собяниным открыл четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4). Маршрут соединяет города Апрелевку и Железнодорожный, пересекая столицу. Также центральный диаметр проходит от Киевского до Горьковского направления Московской железной дороги.