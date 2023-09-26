Реклама
Прямой эфир
Мир
Участники протестов в Ереване начали перекрывать улицы
Мир
Лукашенко сообщил о телефонном разговоре с Путиным
Интернет и технологии
WhatsApp предупредил о прекращении работы на смартфонах с Android 4
Мир
Страны НАТО втрое нарастили частоту разведполетов у Крыма с начала года
Армия
Пушилин заявил об улучшении позиций РФ на авдеевском и марьинском направлениях
Общество
Суд в Кемерово приступил к рассмотрению апелляций по делу о пожаре в «Зимней вишне»
Мир
Семь пострадавших при взрыве цистерны в Карабахе умерли в больнице
Экономика
Нефтегазовым компаниям могут ввести налог на сверхприбыль
Армия
В ЛНР заявили об активизации авиации ВСУ на купянском направлении
Авто
Автодилеры спрогнозировали подорожание автомобилей в РФ еще на 30%
Мир
В США назвали российские «Корнеты» мощнейшим оружием против западных танков
Мир
В Одесской области Украины сообщили о повреждении припортовой инфраструктуры
Происшествия
В Белгородской области сообщили о сбитом украинском беспилотнике
Мир
Польская прокуратура признала украинской упавшую ракету С-300

Ликсутов сообщил о возможном продлении МЦД за пределы Подмосковья

0
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московские центральные диаметры (МЦД) могут продлить за пределы Подмосковья согласно программе модернизации Центрального транспортного узла. Об этом 25 сентября заявил исполняющий обязанности заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Программа предусматривает продление всех диаметров в случае ее одобрения правительством РФ», — сказал он на пресс-конференции по проектам московского транспортного комплекса в этом году.

Ликсутов добавил, что этот проект готовился совместно с Минтрансом РФ, «Российскими железными дорогами» (РЖД) и правительством Московской области. По его словам, МЦД могут продлить в Ярославскую, Тульскую, Орловскую, Калужскую, Рязанскую и другие области.

Он подчеркнул, что именно российское правительство должно принять решение о реализации соответствующей программы, пишет «Газета.Ru».

Деловые виды: на столичном МЦД-4 открылись три новых городских вокзала
Станции наземного метро с панорамными окнами и смотровыми площадками

В начале сентября президент РФ Владимир Путин с мэром Москвы Сергеем Собяниным открыл четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4). Маршрут соединяет города Апрелевку и Железнодорожный, пересекая столицу. Также центральный диаметр проходит от Киевского до Горьковского направления Московской железной дороги.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023