Стоматолог рассказала о вреде использования соды для отбеливания зубов

Сода представляет собой абразивное вещество, которое при частом использовании вызывает раздражение слизистой оболочки ротовой полости, истончает зубную эмаль и оказывает негативное воздействие на десны. Об этом 26 сентября рассказала «Газете.Ru» детский врач-стоматолог «СМ-Стоматология» Людмила Шемякина.

По ее словам, в случае использования соды для отбеливания зубов результат будет не только кратковременным, но и может дать обратный эффект.

«Если часто чистить зубы порошком соды, через некоторое время эмаль становится шероховатой и пористой, из-за чего в микротрещины и поры забивается налет. В результате со временем они могут стать темнее, а не светлее», — рассказала Шемякина.

Помимо этого частая чистка зубов содой провоцирует стирание эмали, вследствие чего зубы становятся чувствительными к температурному воздействию и наличию кислот и сахара в пище. В результате всего этого появляется повышенная чувствительность.

Стоматолог предупредила, что сода также может повлиять на изменение pH (кислотность) в полости рта, что делает ее более щелочной и, как следствие, приводит к ее дисбактериозу.

«Вместо того чтобы использовать соду для чистки или отбеливания зубов, я рекомендую обратиться к стоматологу. Врач поможет выбрать безопасные и эффективные методы. К тому же профессиональные методы отбеливания могут обеспечить более длительный и заметный эффект», — резюмировала Шемякина.

Ранее, 20 сентября, стоматолог назвала пятерку вредящих зубам привычек. На первом месте по разрушающему воздействию за зубы находится курение табака. Вторая опасная привычка — использование зубов не по назначению и контакт со слишком твердыми для эмали предметами, которые разрушают ее. Еще одна причина разрушения эмали — частое употребление газированной воды.

Неправильная чистка зубов — еще одна причина преждевременного ухудшения их состояния. Проблема бывает не только в недостаточно регулярной гигиене полости рта, но и, наоборот, в слишком частой и интенсивной чистке. Последнее место в рейтинге занимает склонность к частым перекусам.