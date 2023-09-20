Стоматолог назвала пятерку вредящих зубам привычек

На состоянии зубов может негативно отразиться целый ряд причин. Стоматолог-терапевт, пародонтолог «СМ-Стоматология» Ксения Климова в интервью «Газете.Ru» выявила топ-5 повседневных привычек, которые негативно сказываются на здоровье ротовой полости.

На первом месте по разрушающему воздействию за зубы находится курение табака.

«Курение вызывает галитоз (неприятный запах изо рта), способствует образованию пигментированного налета, раздражает слизистую оболочку полости рта, провоцируя развитие гингивита и пародонтита», — объяснила врач.

Вторая опасная привычка — использование зубов не по назначению и контакт со слишком твердыми для эмали предметами, которые разрушают ее. Например, проблемы могут быть у тех, кто открывает бутылки зубами, откусывает нитки, грызет орехи и семечки. Еще одна причина разрушения эмали — частое употребление газированной воды.

«Газированные напитки содержат углекислоту, повреждающую и истончающую эмаль зубов. Рекомендуется чередовать питье газированной воды с обычной», — порекомендовала Климова.

Неправильная чистка зубов — еще одна причина преждевременного ухудшения их состояния. Проблема бывает не только в недостаточно регулярной гигиене полости рта, но и, наоборот, в слишком частой и интенсивной чистке. Последнее место в рейтинге занимает склонность к частым перекусам.

«Во время перекуса, в отличие от полноценного приема пищи, вырабатывается меньшее количество слюны. В результате зубы плохо омываются от остатков пищи, которые застревают в межзубных промежутках. В ротовой полости начинается активное размножение бактерий, которое ведет к образованию зубного налета и кариеса», — рассказала Климова.

В таком случае она порекомендовала чистить зубы после перекуса жевательной резинкой или флоссом (зубной нитью).

16 августа основатель клиники Smilestudio Луиза Автандилян рассказала, какими последствиями чревато отсутствие вечерней чистки зубов перед сном. В числе последствий она назвала кариес, зубной камень, галиотоз (неприятный запах изо рта) и проблемы с деснами.