Законодатели США запросили точную сумму расходов Вашингтона на Украину

Группа американских законодателей запросила у помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана сведения о точном объеме израсходованных средств страны на Украину. Соответствующее письмо 25 сентября опубликовано на сайте сенатора Джеймса Дэвида Вэнса, республиканец от штата Огайо.

«Мы пишем, чтобы дать вам возможность разъяснить свои слова и четко сообщить, какой общий объем бюджетных средств все государственные ведомства выделили <…> на Украину и для «стран, затронутых ситуацией на Украине», а также обо всех других расходах, которые понесли налогоплательщики США в связи с этим конфликтом», — говорится в документе.

В документе также отмечается, что законодатели опасаются нечестности со стороны американской администрации относительно точной суммы расходов на помощь киевским властями другим связанным с украинским конфликтом странам.

Письмо подписали сам сенатор Вэнс и члены палаты представителей конгресса США республиканец от штата Флорида Мэтт Гетц и республиканец от штата Техас Чип Рой.

Ранее, 25 сентября, Кирби подтвердил прибытие на Украину первой партии танков Abrams, пообещав новые поставки в ближайшем будущем.

22 сентября президент США Джо Байден утвердил новый пакет помощи Киеву с ПВО и артиллерией. По его словам, в него войдет вторая батарея противовоздушной обороны (ПВО) Hawk. Согласно заявлению, США намерены поставлять Украине аналогичные системы каждый месяц на протяжении всей зимы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.