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Россиянка с пышными формами завоевала титул «Миссис Вселенная — 2023»

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Фото: Соцсети
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Ольга Каменская, 39-летняя жительница Нижнего Новгорода, выиграла в конкурсе звание «Миссис Вселенная — 2023». Об этом она написала в своем блоге 25 сентября.

«Я завоевала победу и получила титул в номинации «Пышные формы», — написала она.

Всего приняли участие 72 девушки. Финал конкурса проходил в США.

Ранее Каменская уже неоднократно побеждала на различных конкурсах красоты. Например, она также обладает титулов «Миссис Россия Пышные Формы – 2022».

«Я благодарна организаторам конкурса, что могу стать примером женщинам, чьи формы отличаются от идеальных, и показать, что женская красота не зависит от размера одежды. Я ломаю стереотипы каждый день и показываю, что красивой, счастливой и успешной женщиной можно стать и в plus size размере», — поделилась она впечатлениями от победы.

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Ранее, 7 августа, 32-летняя жительница Геленджика Жанна Специальная стала новой миссис Россия – 2023. В конкурсе участвовали 33 девушки из разных регионов страны. Победительница имеет четыре высших образования и работает директором департамента продаж в ИТ-компании. Участие в конкурсе для девушки стало необычным способом выйти из декрета.

Второй приз конкурса, титул «Миссис Россия Globe – 2023», получила 38-летняя мама двоих детей, москвичка Анна Грунина. В 2024 году у нее будет возможность представить Россию на международном конкурсе красоты, который пройдет в Китае.

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