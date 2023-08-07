Что известно о «Миссис Россия-2023» Жанне Специальной

Новой миссис-Россия стала жительница Геленджика Жанна Специальная. За корону боролись 33 участницы из разных регионов страны, но победу одержала южанка, решившаяся на серьезные перемены в жизни и облике. Что известно о победительнице конкурса — читайте в материале «Известий».

Жанна Специальная — биография

Жанна Специальная — уроженка Ростова-на-Дону. Сейчас она вместе с мужем живет в Геленджике. Женщине 32 года, за ее плечами четыре высших образования. Победительница шоу красоты в повседневной жизни занимает должность директора департамента продаж в ИТ-компании.

По собственному признанию Специальной, участвовать в конкурсе она решила, чтобы «выйти из декрета красиво». Вместе с супругом Ярославом она воспитывает трехлетнюю дочь Амелию.

Жанна Специальная — фото

Для участия в конкурсе Специальная кардинально изменила образ — она высветлила волосы, начала облачаться в гламурные наряды и делать броский макияж.

В финале конкурса она предстала в образе, схожем с куклой Барби: белокурые локоны, яркая помада и элегантное платье.

Победительница «Миссис Россия – 2023» Жанна Специальная Фото: ТАСС/Сергей Бобылев Победительница «Миссис Россия – 2023» Жанна Специальная Фото: ТАСС/Сергей Бобылев Победительница «Миссис Россия – 2023» Жанна Специальная Фото: ТАСС/Сергей Бобылев Победительница «Миссис Россия – 2023» Жанна Специальная Фото: ТАСС/Сергей Бобылев Победительница «Миссис Россия – 2023» Жанна Специальная Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Преображение возымело успех — женщине удалось обойти всех 32 конкуренток. Жюри, в состав которого входили композитор и певец Юрий Антонов, актер Алексей Куличков, «Миссис Россия — 2022» Нина Банная и другие, сделало выбор в пользу Специальной.

Лавры вице-миссис достались 38-летней москвичке Анне Груниной. Известно, что 28-летняя претендентка из Пскова Кристина Гончарова являлась самой молодой участнице, а самой взрослой — Татьяна Мясникова из Нижнего Новгорода, ей 56 лет.

Как рассказала Специальная, участие в конкурсе стало для нее позитивной страницей в жизни, а с другими участницами сложились теплые отношения.

«Получила от конкурса много положительных эмоций, теперь у меня множество подруг по всей России», — отметила победительница.

Помимо титула «Миссис Россия-2023» Специальная стала обладательницей призовой путевки на Мальту.