Эксперт Белавин объяснил новый метод раскрытия мошенников Центробанком

Банк России с 1 октября вводит новые правила, которые позволят оперативно выявлять телефонных мошенников и предупреждать их дальнейшие правонарушения. Об этом 26 сентября рассказал резидент Экспертного клуба ЦСР Глеб Белавин в интервью агентству «Прайм».

По сообщениям Белавина, с 1 октября 2023 года Центробанк будет получать от банков максимально полную информацию о мошенниках, совершающих незаконные переводы. Теперь банк сможет не просто назвать конечного получателя похищенных средств, но и раскрыть информацию о спорных переводах, руководствуясь более чем 50 уникальными признаками.

Например, подозрительными будут считаться случаи одновременной работы интернет-банкинга в разных географических точках, а также оформление предодобренного кредита сразу после разблокировки онлайн версии банка после неверного ввода логина, пароля или номера телефона. Банки станут обращать внимание на нетипичные для клиента денежные операции с нового устройства.

«Это очень правильное действие, может быть, немного запоздалое», — добавляет Белавин.

По его словам, речь идет о людях и структурах, которые готовы совершить финансовое преступление ради получения выгоды и обмануть часто наименее защищенные слои населения — пенсионеров. Такая ситуация требует принятия конкретных механизмов, которые позволят сразу предупредить вред.

В России в сфере ИТ-решений для банковской сферы уже есть необходимая база, поэтому дополнить ее новыми стандартами безопасности, подключить необходимую аналитику для выявления признаков возможного мошенничества будет не сложно.

Эксперт отмечает, что со временем наберется статистика, которая позволит оценить результаты нововведений. Следующим этапом может стать внедрение искусственного интеллекта по предвосхищению действий мошенников.

Белавин подвел итог, что сегодня телефонное мошенничество является огромной индустрией. И преступники, получающие выгоду от мошеннических схем тоже не будут сидеть сложа руки.

Ранее, 25 сентября, старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов рассказал о появлении новой мошеннической схемы, по которой людям предлагается провести ремонт, диагностику или страхование мобильного устройства.

Преступники претворяются службой поддержки банка и во время телефонного разговора предлагают провести диагностику в рамках новых страховых сервисов.

До этого, 22 сентября, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили сообщил, что распознать телефонных мошенников можно по ключевым фразам в разговоре. По его словам, аферисты часто упоминают, что беседа строго конфиденциальна, сообщают о ложных банковских операциях и о родственниках, якобы попавших в беду.