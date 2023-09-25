В ВТБ рассказали о новой схеме мошенничества

Появилась новая схема мошенничества, которая предлагает людям диагностику, ремонт или страхование их мобильного устройства. Об этом 24 сентября рассказал «Известиям» старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.

Мошенники звонят по телефону банковским клиентам и представляются службой поддержки банка, затем сообщают о появлении новых страховых сервисов для смартфонов и сразу предлагают провести диагностику телефона. Для этого клиентам присылается ссылка на фейковый веб-сайт, интерфейс которого, как правило, выполнен в стиле сайтов российских банков, и предлагается выбрать и подключить услуги по повышению безопасности мобильного устройства. Как пример злоумышленники предлагают защиту денежных средств от телефонных мошенников или качественный ремонт смартфона с гарантией от сертифицированных сервисов.

На сайте предоставляется возможность выбрать марку производителя и подходящую для смартфона операционную систему. В случае установки такого приложения или подключения услуги человек рискует потерять контроль не только над своим онлайн-банком, но и мобильным устройством, что ведет к похищению средств.

«Вопросы безопасности финансовых приложений вызывают особое беспокойство клиентов, поэтому звонки с предложениями «защитить» смартфон от угрозы взлома срабатывают для них как красная лампочка», — уточнил Чугунов.

Мошенники специально проявляют излишнюю «обеспокоенность» и «заботу» о клиенте, направляя ссылки на ресурсы, которые максимально адаптированы под банковские. Это сценарии, в ходе которых злоумышленниками могут применяться разные способы. Это может быть как атака по телефону, так и перевод клиента на фишинговые сайты и приложения.

ВТБ применяет целый комплекс мер для защиты своих пользователей. Среди них — установка определителя номера, распознающего звонки в мессенджерах, использование систем фрод-мониторинга с целью выявления подозрительных операций и другие инструменты.

«В первую очередь мы просим наших клиентов сохранять бдительность, критически оценивать любые предложения от неизвестных и незамедлительно обращаться к первоисточнику», — отметил Чугунов

Ранее, 22 сентября, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили сообщил, что распознать телефонных мошенников можно по ключевым фразам в разговоре. По его словам, аферисты часто упоминают, что беседа строго конфиденциальна, сообщают о ложных банковских операциях и о родственниках, якобы попавших в беду.