В России расширят право на компенсацию за задержку зарплаты. Кабмин поддержал такой законопроект Минтруда.

«Законопроект направлен на реализацию постановления Конституционного суда РФ от 11 апреля 2023 года и предусматривает установление правового механизма взыскания с работодателя процентов за задержку причитающихся работнику выплат, когда эти выплаты не были ему начислены своевременно», — сообщили «Известиям» в пресс-службе правительства.

В пресс-службе Минтруда сказали, что сейчас работодатель обязан выплачивать компенсацию только в том случае, если заработная плата была начислена, но не выплачена в срок. Если же работодатель неправомерно не начислил заработную плату, то и компенсацию в связи с задержкой выплаты работник получить не может.

«Предлагается скорректировать статью 236 Трудового кодекса РФ, чтобы работник мог получать компенсацию и в этом случае», — пояснили в ведомстве.

Например, это касается компенсации заработной платы, выплачиваемой работнику зачастую при восстановлении на работе — то есть по решению суда, сказала адвокат, вице-президент Коллегии адвокатов Санкт-Петербурга «Ленинградский адвокат» Маргарита Абдрахимова.

Сейчас, если работник был восстановлен на работе по решению суда, то работодатель выплачивает ему только задолженность по заработной плате. Также, если сотруднику были доначислены отпускные или оплата за выполнение дополнительного объема работ по вступившему в силу решению суда, то сейчас компенсацию за задержку этих средств работодатель не платит, поскольку эти выплаты не начислялись, добавили в пресс-службе Минтруда.

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Просрочное дело: в РФ расширят право на компенсацию за задержку зарплаты