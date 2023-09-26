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Просрочное дело: в РФ расширят право на компенсацию за задержку зарплаты

В каких случаях работники получат дополнительные выплаты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Денис Медведев
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В России расширят право на компенсацию за задержку зарплаты. Кабмин поддержал соответствующий законопроект Минтруда, выяснили «Известия». Сейчас компенсация полагается только за каждый день просрочки выплат, в дальнейшем же ее смогут получить и работники, которым работодатель не выплатил деньги неправомерно — например, незаконно уволив. Инициатива справедлива по отношению к людям, но необходимо проработать и механизм защиты работодателей от недобросовестных работников, поскольку может серьезно пострадать малый бизнес, говорят эксперты.

Расширение гарантий

Кабинет министров поддержал законопроект Минтруда о расширении права на компенсацию задержек зарплаты. С соответствующим решением правкомиссиии ознакомились «Известия». Проект одобрен для последующего рассмотрения на заседании правительства РФ, сообщили в пресс-службе кабмина.

— Законопроект направлен на реализацию постановления Конституционного суда РФ от 11 апреля 2023 года и предусматривает установление правового механизма взыскания с работодателя процентов за задержку причитающихся работнику выплат, когда эти выплаты не были ему начислены своевременно, — пояснили «Известиям» в пресс-службе правительства.

Инфографика

В пресс-службе Минтруда рассказали: сейчас работодатель обязан выплачивать компенсацию только в том случае, если заработная плата была начислена, но не выплачена в срок. Если же работодатель неправомерно не начислил заработную плату, то и компенсацию в связи с задержкой выплаты работник получить не может.

Бухгалтерия
Фото: ТАСС/Александр Колбасов

— Предлагается скорректировать ст. 236 Трудового кодекса РФ, чтобы работник мог получать компенсацию и в этом случае, — сказали в Минтруде.

Речь идет, например, о компенсации заработной платы, выплачиваемой работнику при восстановлении на работе, то есть по решению суда, сказала адвокат, вице-президент коллегии адвокатов Санкт-Петербурга «Ленинградский адвокат» Маргарита Абдрахимова.

Сегодня, если работник был восстановлен на работе по решению суда, то работодатель выплачивает ему только задолженность по заработной плате. Также, если сотруднику были доначислены отпускные или оплата за выполнение дополнительного объема работ по вступившему в силу решению суда, то сейчас компенсацию за задержку этих средств работодатель не платит, поскольку эти выплаты не начислялись, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минтруда.

Уведомление о зачислении зарплаты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По мнению депутата Госдумы Владимира Кошелева, в подобных случаях работодатель фактически незаконно пользуется чужими деньгами.

— Это дискриминирует тех, кто столкнулся не с задержкой зарплаты, а с ее неправомерной невыплатой, — считает губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

«Принятие поправок позволит повысить уровень социальных гарантий и защиты интересов работников в тех случаях, когда работодатели неправомерно не доплатили работнику или не стали производить начисления», — следует из материалов на сайте Минтруда.

Центр занятости населения
Фото: TASS/URA.RU/Вадим Ахметов

Иначе страдает эффективность механизма защиты права работника на своевременную и в полном размере выплату зарплаты, что приводит к умалению достоинства личности и необоснованно ограничивает право работника на эффективную судебную защиту, подчеркнул Александр Цыбульский.

В случае принятия поправок работодатель будет выплачивать проценты с того момента, когда фактически денежные средства должны были быть получены работником.

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Прозрачный рынок

Трудовой рынок должен быть прозрачным, с четко установленными правилами поведения как для работников, так и для работодателей, сказал «Известям» депутат Госдумы Сергей Колунов. Предложенная Минтрудом мера лишний раз подстегнет бизнес к грамотному ведению бухгалтерии.

— Важно, чтобы работник был защищен от неправомерных действий работодателя, — согласна руководитель экспертного центра «Деловой России» по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева. — К сожалению, нарушения не редкость, людей могут фактически лишать средств к существованию.

Как отметил предприниматель, кандидат экономических наук Вячеслав Белобжецкий, так могут вести себя недобропорядочные предприниматели — чтобы экономить.

Трудовые книжки в руках у девушки
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

В целом же зарплату в последнее время задерживают всё реже, отметил руководитель экспертного центра «Деловой России» по трудовым отношениям и охране труда, партнер ГК SRG Виталий Федин. По его данным, в 2023 году показатель снизился на 33%, с 643 млн рублей в январе до 430 млн рублей к 1 сентября.

— Дисбаланс на рынке труда и дефицит кадров стимулирует работодателей к своевременному начислению и выплате заработной платы, — пояснил он.

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Следует учитывать и то, что работники нередко злоупотребляют своими правами, халатно относятся к своим обязанностями, отметила Екатерина Авдеева. А увольнять работников сложно, особенно если это малый или микробизнес. И судебная практика складывается в пользу работника.

— Поэтому, поддерживая такую инициативу, хотелось бы обратить внимание на необходимость проработки механизма защиты и работодателя от недобросовестных работников, потому как может серьезно пострадать малый бизнес, — полагает она.

Такие предприниматели обычно не имеют достаточно средств на грамотных юристов, которые бы могли помочь правильно всё оформить при фактическом саботаже со стороны работника, пояснила она.

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