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В 2023 году УК подняли цены на ЖКУ в среднем на 3%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Управляющие компании (УК) в 2023 году подняли плату на жилищные услуги в среднем на 3%. Об этом «Известиям» рассказала директор ассоциации управляющих компаний НП «Национальный жилищный конгресс», эксперт Общественного совета при Минстрое Татьяна Вепрецкая.

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В частности, речь идет о таких услугах, как уборка подъездов и дворов, текущий ремонт, обслуживание лифтов, а также взносы на капремонт.

«От региона к региону, от города к городу и в зависимости от дома процент повышения разнится. Жилищные услуги подорожали от 2% до 6%», — отметила председатель подкомитета ТПП по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян.

Плата за ЖКУ состоит из двух глобальных составляющих — коммунальных и жилищных услуг. Тарифы на первые, то есть на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение, контролирует государство. В сентябре 2022 года правительство перенесло подорожание коммуналки с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022-го. В следующий раз цены поднимутся в 2024-м — на 9,8%.

А стоимость жилищных услуг государство не контролирует, и УК повышают эту плату самостоятельно.

«Рост в среднем на 3% не покрывает инфляцию ни на строительные материалы для ремонта, ни на работы, ни на услуги», — сказала Вепрецкая. По итогам 2022 года инфляция в России составила 11,94%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Повышенные собирательства: в 2023 году УК подняли цены на ЖКУ на 3%

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