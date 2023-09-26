Samsung возобновил поддержку партнеров в России

Samsung возобновил финансовую поддержку продавцов и дистрибьюторов своей электроники в РФ, рассказали «Известиям» четыре источника на рынке гаджетов. По словам одного из них, денежные вливания возобновились летом этого года.

Снова работает схема, которая предполагает выплату определенного вознаграждения за продажи смартфонов, планшетов и других девайсов Samsung в РФ: зарубежные структуры, аффилированные с российскими импортерами и продавцами техники, получают от вендора премию в размере 1–10% от стоимости закупленного товара, отметили два собеседника «Известий». Так отбиваются расходы на проведение распродаж, промоакций и тому подобное, объясняют они. Речь идет о продукции, поступающей в РФ по параллельному импорту.

В начале 2022 года Samsung прекратил официальные поставки своей продукции в РФ и размещение рекламы на отечественных медиаплатформах.

«Деятельность компании не претерпела никаких изменений», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе российского Samsung.

Возобновить поддержку закупщиков и розничных продавцов из РФ Samsung вынудило снижение доли рынка, отметили источники «Известий». По оценке Mobile Research Group, если в первом полугодии 2022-го на долю южнокорейского вендора приходилось около 27% продаж смартфонов в РФ в натуральном выражении, то за аналогичный период этого года — лишь около 16%. Для сравнения: доля китайских компаний, которая в начале 2022-го составляла около 50%, сейчас превышает 70%. Такое положение вещей не устраивает Samsung, ранее лидирующего по объему реализации смартфонов на российском рынке.

«Samsung прекрасно видит, что его доля на рынке Android-смартфонов в РФ тает — надо принимать какие-то меры для стимулирования продавцов», — сказал руководитель проекта Content Review Сергей Половников.

Китайские производители тоже финансово стимулируют своих российских партнеров, добавил он. Samsung не остается ничего другого: либо ты уходишь с рынка РФ, либо ищешь пути обхода рестрикций. Не исключено, что следующим шагом может стать неявное возвращение этого бренда в Россию, полагает эксперт.

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Платежное поучение: Samsung возобновил поддержку партнеров в РФ