Вот же флип: новые Samsung появятся в РФ раньше мирового старта продаж

Складные смартфоны Samsung, Galaxy Z Flip 5 и Z Fold 5, представленные 26 июля в Южной Корее, появятся в России раньше официального мирового старта продаж, который намечен на 18 августа, рассказали «Известиями» собеседники в торговле. Это станет возможным благодаря тому, что компания не продает свои устройства в нашей стране, а значит, отечественные ритейлеры могут не согласовывать с производителем дату начала продаж гаджетов. Стоимость составит от 109 тыс. рублей за Flip и от 190 тыс. рублей за Fold. Опрошенные эксперты считают, что из-за высокой цены девайсы не будут популярными среди российских покупателей.

Раньше всех

Новые смартфоны Samsung, Galaxy Z Flip 5 и Z Fold 5 появятся в России раньше мирового старта продаж 18 августа, сообщил «Известиям» источник в ритейле и подтвердили собеседники в сотовом операторе и крупном IT-дистрибьюторе. По их словам, это возможно благодаря тому, что официально южнокорейский бренд не продает свои устройства в РФ, а это значит, отечественные компании могут не согласовывать с производителем время начала продаж новинок.

— Когда Samsung официально поставлял смартфоны в РФ, начало продаж всегда согласовывалось с компанией, нарушение договоренностей могло привести к крупному штрафу или даже прекращению сотрудничества. Теперь, когда бренд не ввозит устройства в РФ, ничего не мешает начать продажи новинок, как только они поступят на склад, — сказал собеседник в сотовом операторе.

По его словам, сейчас техника южнокорейского производителя ввозится из ОАЭ или стран СНГ.

— Магазины Samsung, которые находятся под управлением Inventive Retail Group, планируют продавать новинки бренда как только появится возможность привезти их в РФ. Официальный старт продаж в мире 18 августа, но мы рассчитываем начать раннюю выдачу предзаказов сразу с момента поступления новых смартфонов на склад, — сказала «Известиям» представитель группы Людмила Семушина.

Директор розничной сети МТС Андрей Губанов сообщил, что на сайте сотового оператора уже открыт предзаказ на новинки компании. Точно так же ответили и в пресс-службе «М.Видео – Эльдорадо». Российские цены на Galaxy Z Flip 5 начинаются от 109 тыс. рублей, а Galaxy Z Fold 5 — от 190 тыс. рублей.

— Наши клиенты смогут одними из первых в России получить новинки, как и в феврале, когда мы первыми в России и в мире запустили продажи Samsung Galaxy S23, — отметил Андрей Губанов.

«Известия» отправили запрос в Samsung, но в компании отказались от комментариев.

В сотовых операторах «Мегафон» и Yota сказали, что в ближайшее время планируют открыть предзаказ на гаджеты. В Tele2 и «Билайне» не ответили на запрос.

Инновации затерялись

Впервые за долгое время компания Samsung провела презентацию своих новых смартфонов не в США, а в Южной Корее. Она состоялась 26 июля в 14:00 мск. По сравнению с предшественниками у гаджетов лишь слегка обновили характеристики.

— Технический прогресс в складных смартфонах Samsung не продвинулся с лета 2022 года. Galaxy Z Flip 5 получил новый процессор и механизм шарнира, который отвечает за складывание смартфона, — сказал главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

При этом в плане начинки новый Galaxy Z Flip 5 по-прежнему один из лидеров: настолько высокое качество съемки видео и водозащиту по-прежнему не предлагает никто из конкурентов. Но по автономности и качеству дисплея он даже на момент дебюта уступает китайскому Oppo Find N2 Flip, а в США ему будет трудно конкурировать с Motorola Razr 40 Ultra, добавил специалист.

— Galaxy Z Fold 5 впечатляет еще меньше — он повторяет по характеристикам вышедший в апреле 2023 года Vivo X Fold2. С той лишь разницей, что у Samsung есть водозащита, а у Vivo нет. Зато китайский производитель компенсировал это зарядкой с 0 до 100% за полчаса, в то время как Samsung за аналогичный период заряжается лишь на 50%, — продолжил Евгений Харитонов.

По его словам, новинкам Samsung будет очень трудно конкурировать не только с другими производители, но и с собственными версиями складных смартфонов предыдущего поколения. Большинство пользователей попросту не заметят инновации, констатирует он.

Незавидная судьба

Эксперты считают, что представленные Galaxy Z Flip и Z Fold 5 вряд ли будут популярными на отечественном рынке, в первую очередь из-за высокой стоимости.

— С такими ценами новинки вряд ли станут популярными. Люди будут брать предыдущие модели складных смартфонов южнокорейской компании, эти гаджеты останутся в продаже еще четыре-пять месяцев, а перед Новым годом они уйдут с рынка, — рассказал «Известиям» аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Аналогичного мнения придерживается и генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, продажи складных флагманов будут единичными и новинки купят только самые преданные фанаты бренда.

В пресс-службе «М.Видео – Эльдорадо» заявили, что среди складных смартфонов Samsung 55% штучных продаж пришлось на компактные «раскладушки» и 45% на модели с более крупным внутренним экраном и внешним с диагональю до 7,6 дюйма. Три четверти приобретенных устройств имеют встроенную память 256 Гб, схожей популярностью пользуются гаджеты с объемом памяти 512 Гб и 128 Гб, на которые в общей сложности пришлось 25%. Самыми продаваемыми среди складных девайсом Samsung стали Galaxy Z Flip 4 (256 Гб) и Galaxy Z Fold 4 (256 Гб), добавили представители ритейлера.

— Со смартфонами Samsung каждый год происходит одна и та же ситуация — гаджеты сильно дешевеют, и тогда интерес покупателей к ним увеличивается. Я прогнозирую, что через три месяца ценник опустится примерно на 20%, — рассказал главный редактор iPhones.ru Никита Горяинов.

По его словам, компания выбрала крайне неудачное время для презентации устройств. Уже в начале сентября Apple покажет iPhone 15, поэтому многие фанаты технологий ждут, что именно будет презентовано, а уже потом сделают свой выбор, резюмировал эксперт.