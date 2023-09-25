В Москве открылся второй Кубок генпрокурора по стрельбе из лука
В Москве 25 сентября состоялось открытие всероссийского турнира Кубок генерального прокурора Российской Федерации по стрельбе из лука.
Соревнования с участием сборных различных регионов России проводятся во второй раз. На их открытии выступили генпрокурор РФ Игорь Краснов и мэр Москвы Сергей Собянин.
«У нас с вами уже сложилась добрая традиция, которая позволяет нам популяризировать этот вид спорта. Хотел бы вам пожелать правильных направлений, удачи и чтобы рука не дрогнула. Победят сильнейшие», — сказал Краснов.
Соревнования проходят в олимпийском комплексе «Лужники» с 25 по 28 сентября. Медали будут разыграны в личных и командных турнирах.
«Это совершенно другой уровень по сравнению с тем регионом, в котором ты стреляешь. Здесь огромное количество участников, у каждого свои опыт и техника. Очень полезно выезжать на такие соревнования», — рассказал участник соревнований из Якутии Даниил Винокуров.
Первый Кубок генерального прокурора Российской Федерации завершился 2 декабря 2022 года. Было разыграно 96 комплектов наград среди 600 юных спортсменов.