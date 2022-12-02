Краснов наградил победителей соревнований по стрельбе из лука на Кубок генпрокурора

Генеральный прокурор России Игорь Краснов вручил награды победителям и призерам Всероссийских соревнований по стрельбе из лука на Кубок генерального прокурора Российской Федерации. Церемония награждения прошла в пятницу, 2 декабря.

Турнир проводился надзорным ведомством впервые совместно с Российской федерацией стрельбы из лука и приурочен к празднованию 300-летия прокуратуры России.

Соревнования длились пять дней, в них участвовало около 600 юных спортсменов почти из 40 регионов, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик. На пути к финальному этапу состязаний участники произвели более 40 тыс. выстрелов из лука. До финиша дошли 128 спортсменов, 16 из них получили кубок генпрокурора России.

Генпрокуратура также организовала для участников культурную программу. Они посетили Музей Победы и Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

Уточняется, что возраст самого молодого призера соревнований составил 14 лет. Юным чемпионам также вручены медали и грамоты генпрокурора России.

Отдельно Краснов отметил благодарностью и памятными подарками организаторов, именинников соревнований, чьи дни рождения совпали с датами турнира, одному из участников присвоено почетное звание мастера спорта Российской Федерации.

Глава российского надзорного ведомства поблагодарил спортсменов, их родителей, тренерский и судейский состав за честную борьбу и метко выпущенные стрелы. Он также пожелал всем участникам не сворачивать с профессионального спортивного пути, оставаться такими же целеустремленными, дружными и всегда верить в победу.

Ранее, 29 ноября, в Москве прошло награждение команд — победителей всероссийского чемпионата по фоновой ходьбе «Человек идущий». В турнире участвовало более 92 тыс. человек из 83 регионов страны.