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Медведев допустил использование загранпаспорта для получения госуслуг

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Вопрос использования заграничного паспорта гражданина РФ для получения услуг внутри страны будет проработан. Об этом 25 сентября заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Всесторонне будет проработан вопрос использования гражданами России заграничных, а не только внутренних паспортов для совершения юридически значимых действий и получения госуслуг», — написал он во «ВКонтакте».

В этот день Медведев провел заседание комиссии Совета Федерации по вопросам миграционной политики, на котором обсуждались рост притока иностранцев в Россию. По слова Медведева, в первом полугодии 2023 года страну посетили 8,2 млн человек.

Не остается на бумаге: в России предложили использовать приложение «Госуслуги» вместо паспорта
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18 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий использование цифровых копий удостоверяющих личность документов, в том числе паспорта, вместо бумажных.

Инициативу о введении в России цифрового паспорта российский лидер одобрил в феврале на совещании с членами кабмина РФ, назвав подобные цифровые сервисы в высшей степени востребованными в России. В свою очередь, глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев доложил президенту о разработке его ведомством технологии, позволяющей использовать смартфон вместо паспорта.

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