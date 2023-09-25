Орбан заявил об отказе Венгрии возвращать Украине военнообязанных

Венгрия не будет возвращать на Украину мужчин призывного возраста. Об этом 25 сентября заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.

«Венгерское правительство не будет выполнять запрос украинского правительства и заставлять кого-то возвращаться на Украину этой осенью», — заявил он на заседании парламента.

Орбан также сообщил, что Венгрия не будет выделять Украине дополнительные средства на поддержку вооруженных сил страны.

До этого глава правительства заявил, что Венгрия не поддержит позицию Украины ни на одном международном форуме, пока Киев не вернет права закарпатским венграм.

13 сентября вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявил, что страна не собирается выдавать украинцев, которые уклоняются от службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). По его мнению, все граждане Украины, которые проживают в Венгрии, являются свободными людьми.

Военное положение вступило в силу на Украине в феврале 2022 года, при этом в то же время в стране действует закон о всеобщей мобилизации. Согласно распоряжению, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет нельзя выезжать из страны.