Доля фальсификата на рынке растительных масел в России превысила 18%. К такой оценке пришли в Высшей школе экономики, сообщив «Известиям», что доля контрафакта и фальсификата в растительных маслах в последние годы растет.

«В 2022 году она превысила 18%, увеличившись с 2020 года более чем вдвое — на тот момент она составляла 8,1%», — сказал ведущий эксперт Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Артем Концерев.

Для того чтобы снизить долю фальсификата на рынке в Минпромторге РФ ранее предложили провести эксперимент по маркировке растительных масел. Соответствующий проект постановления был опубликован 22 сентября на портале проектов нормативных правовых актов. По планам министерства, он должен начаться с 1 декабря 2023 года. ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак», отметил, что эксперимент по маркировке не отразится на ценах на масла.

«Сейчас планируется добровольный эксперимент, в рамках которого коды и оборудование производителям будут предоставляться бесплатно. Это не может повлиять и не повлияет на себестоимость растительных масел. После введения обязательной маркировки роста цен также не будет: ни в одной маркируемой товарной группе маркировка к нему не привела. Более того, согласно данным исследований, стоимость маркируемых товаров растет медленнее, чем у другой продукции, то есть маркировка становится фактором сдерживания цен», — уточнили в ЦРПТ.

В начале июля глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов обратился в Генпрокуратуру и Минпромторг и сообщил, что в магазинах как минимум шести регионов России обнаружили торговлю фальсифицированными молоком и питьевой водой. Такой товар заметили более чем в 2 тыс. торговых точек и у индивидуальных предпринимателей в Марий Эл, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской областях и в Ставропольском, Хабаровском краях. Общественник попросил ведомства принять меры.