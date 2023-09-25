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Проект реконструкции консерватории вновь переработали в Петербурге

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Фото: 78.ru
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В Санкт-Петербурге вновь обновили проект реконструкции здания консерватории на Театральной площади. Корректировка понадобилась в связи со сложностями с поставкой оборудования, акт историко-культурной экспертизы опубликовал КГИОП.

«Решения по устройству инженерных сетей и установке инженерного оборудования были серьезно пересмотрены в связи с изменением рынка поставщиков и системой импортозамещения», — приводит текст документа телеканал «78».

По данным телеканала, в связи с изменением предмета охраны здания также был увеличен объем работ. В проект включили отделку помещений, были переработаны некоторые планировки и добавлен ряд других работ.

20 сентября бывший председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что спонсоры увеличат поддержку Мариинского театра. Об этом он сообщил «Известиям» по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с членами попечительского совета художественного учреждения в Санкт-Петербурге.

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