Кудрин сообщил о наращивании спонсорской поддержки Мариинского театра

Спонсоры увеличат поддержку Мариинского театра. Об этом 20 сентября сообщил «Известиям» бывший председатель Счетной палаты Алексей Кудрин по итогам встречи президента РФ Владимира Путина с членами попечительского совета художественного учреждения в Санкт-Петербурге.

«На закрытой части обсуждалось развитие Мариинского театра, те вопросы, которые сегодня стоят в зале, присутствовали те, кто поддерживают театр постоянно. Они увеличат свою поддержку. Она уже немаленькая, поэтому она, конечно, не вырастет в разы, но она будет достаточной», — пояснил Кудрин.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, встреча российского лидера с представителями учреждения приурочена к 240-летию театра, которое будет отмечаться 5 октября.

История Мариинского театра отсчитывается с 5 октября 1783 года. В этот день был торжественно открыт Большой (Каменный) театр на Карусельной площади. В сентябре культурное пространство открыло 241-й сезон оперой Николая Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» и «Иолантой» Петра Чайковского.