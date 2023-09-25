«Я не монстр, чтобы желать гибели людей…»

Центральный районный суд Кемерово приступил к рассмотрению дела о взрыве метана на шахте «Листвяжная» — в ноябре 2021 года тогда погиб 51 человек. На скамье подсудимых — собственник «СДС-Уголь» Михаил Федяев, гендиректор компании Геннадий Алексеев и технический директор Антон Якутов. По версии обвинения, подсудимые знали о многочисленных нарушениях на шахте, но не устраняли их. Всем троим вменяется злоупотребление должностными полномочиями, но вину они не признали, а обвинение назвали надуманным.

Экономили на безопасности

В Кемерово 25 сентября началось рассмотрение по существу резонансного дела о взрыве на кузбасской шахте «Листвяжная». Он произошел 25 ноября 2021 года, в числе погибших — 46 шахтеров и пятеро горных спасателей. Как установило расследование, трагедия произошла из-за нарушений правил безопасности, в частности высокого содержания в шахте метана.

Перед судом предстал бывший топ-менеджмент «Листвяжной» — президент холдинга «Сибирский деловой союз» (СДС) Михаил Федяев, гендиректор дочерней компании холдинга «СДС-уголь» Геннадий Алексеев и ее технический директор Антон Якутов. Всех троих обвиняют в превышении полномочий, повлекшем тяжкие последствия.

Михаила Федяева, который еще в 2020 году входил в список 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, задержали в середине декабря 2021 года и отправили в СИЗО, но через полгода отпустили под подписку о невыезде. Два других фигуранта — Геннадий Алексеев и Антон Якутов — до сих пор остаются под стражей.

Помимо обвинения в злоупотреблении полномочиями первоначально всем троим вменили нарушение требований промышленной безопасности. По мнению следствия, подсудимые знали о многочисленных нарушениях на шахте, но не устраняли их, что в итоге и привело к аварии.

Однако в окончательном обвинении Федяеву, Алексееву и Якутову инкриминируют лишь злоупотребление полномочиями. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин ранее заявил, что «многочисленные нарушения требований промышленной безопасности на шахте совершались с ведома и даже по инициативе руководителей угледобывающего предприятия и его владельцев».

О потенциальной виновности вышестоящего начальства говорили также шахтеры и родственники погибших. По словам потерпевших, руководство «Листвяжной» заставляло людей работать с повышенной нагрузкой, угрожая лишить части зарплаты. А датчики метана якобы замазывали грязью, чтобы скрыть показания приборов.

То, что руководство шахты экономило на безопасности, следует и из материалов дела. Например, на покупку датчиков метана должны были направить 500 тыс. рублей, на газоанализаторы — 7 млн, на самоспасатели — 121 тыс. рублей. Но по факту не потратили ничего.

В декабре 2022 года Михаил Федяев покинул пост президента холдинга «СДС».

«Преступления не совершал…»

Заседание по резонансному делу о гибели шахтеров было открытым, суд разрешил прессе свободно слушать и снимать происходящее. Михаил Федяев пришел в маске, во время суда он находился в зале, а его подчиненные Алексеев и Якутов — в судебном «аквариуме».

Прокурор огласил обвинение отдельно по каждому фигуранту — оно оказалось практически идентичным у всех троих. По словам прокурора, до взрыва техника много раз фиксировала превышение концентрации метана на шахте, о чем обвиняемые знали, но бездействовали — ради прибыли. Если бы работу шахты вовремя остановили, взрыв можно было предотвратить, считает прокурор. Ущерб от трагедии на шахте он оценил в 1 млрд рублей.

В ответ Михаил Федяев заявил, что виновным себя не признает.

— Преступления я не совершал, не злоупотреблял полномочиями, — настаивал он. — Из обвинения мне непонятно, в чем именно я виноват. Меня обвиняют то в преступном бездействии, то наоборот — в каких-то согласованных действиях с Алексеевым и Якутовым. Результаты предварительного следствия не доказывают факт преступления.

Прокурор со своей стороны отметил, что, по его мнению, никаких сомнений и противоречий в обвинении нет — всё логично и выверено.

Адвокат Михаила Федяева Виктор Акимов заявил, что в обязанности его подзащитного не входил производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности в угольной шахте дочерней компании.

— Объем его полномочий не позволял повлиять своими действиями или бездействием на наступление каких-либо последствий, — сказал защитник.

По его мнению, обвинение не доказало связь между действиями Федяева и взрывом, а также наличие у него корыстного мотива. По словам адвоката, деятельность шахты с 2010 по 2020 год в целом была убыточной. Заработанные шахтой деньги ни разу не направлялась в головную компанию «СДС-уголь», а шли на деятельность самой шахты.

Кроме того, компания освободила «Листвяжную» от долговых обязательств на 11,95 млрд рублей, подчеркнул адвокат.

Геннадий Алексеев заявил, что он «не монстр, чтобы желать гибели людей». Причина аварии, по его словам, не установлена, а обвинения в бездействии он назвал надуманными. Антон Якутов был с ним солидарен.

10 лет или миллион

Статья, по которой обвиняют руководителей и владельца «Листвяжной» предполагает разное наказание, рассказал «Известиям» адвокат Игорь Еникеев. Это может быть как штраф — до 1 млн рублей, так и реальный срок — до 10 лет.

— Все фигуранты, которые находятся под стражей, вероятнее всего, получат реальный срок, — предположил он. — Диапазон может быть разным, в зависимости от роли каждого.

Собственник «Листвяжной» Михаил Федяев может получить реальное наказание, если кто-то из директоров компании расскажет в суде, что его предупреждали о проблемах на шахте, а он давал указания их скрыть, полагает адвокат. Но в любом случае его срок будет меньше, чем у непосредственных руководителей шахты, считает он.

Игорь Еникеев полагает, что часть ответственности за произошедшее лежит и на самих рабочих «Листвяжной».

— Почему никто из них не обращался в прокуратуру и не жаловался на сильный запах газа в шахте? — задался вопросом адвокат. — Неужели настолько боялись потерять работу, что готовы были умереть?

Всего по взрыву на «Листвяжной» следователи возбудили четыре уголовных дела в отношении 17 фигурантов. Их обвиняют по разным статьям — из-за особенностей расследования преступлений в сфере нарушения требований безопасности, пояснил в беседе с «Известиями» адвокат адвокатского бюро «Халимон и партнеры» Борис Митрофанский.

— У разных фигурантов по делу разный функционал, обусловленный в том числе и служебными инструкциями. Но основное обвинение, как правило, предъявляется руководству организации, так как генеральный директор отвечает за всё происходящее на производстве, — рассказал эксперт.

Вместе с тем он подчеркнул, что в случае выявления новых фактов в деле могут появиться новые фигуранты.