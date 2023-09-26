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Кинолог рассказал об опасности грибов для собак

Кинолог Голубев: грибы могут вызвать проблемы с пищеварением у собаки
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Фото: Global Look Press/dpa/Uli Deck
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Грибы могут стать причиной серьезного отравления, аллергии и проблем с пищеварением у собаки. Об этом 26 сентября «Известиям» заявил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Любые грибы считаются тяжелой для переваривания пищей у млекопитающих. Для собак это необязательный продукт, лучше всего не предлагать их в качестве угощения питомцу. Внимательно следите за тем, что пробует на зуб в лесу питомец, из-за своего любопытства любимец может пострадать. Конечно, если собака съест маленький кусочек вареного гриба, скорее всего, ничего не произойдет. Но и пользы от такого продукта точно не будет, поэтому лучше не давать питомцам пробовать свой лесной улов», — сказал он.

Во время сбора грибов в лесу собака может попробовать тот или иной гриб, хозяину важно отслеживать эти моменты и вовремя пресекать любопытство любимца, чтобы оно не обернулось отравлением или проблемами с ЖКТ, подчеркнул специалист.

По словам Голубева, особо опасными для собак считаются сыроежки, ложные сморчки, бледные поганки и мухоморы. Их можно встретить в лесах Подмосковья.

«Если ваш питомец съест токсичный гриб, это может вызвать не только отравление, но и привести к гибели животного. Дело в том, что токсины, которые содержатся в этих грибах, будут воздействовать на нервную систему, разрушать клетки печени, почек и вызывать проблемы с пищеварением. Если вы наблюдаете первые признаки отравления, к которым относятся слабость, рвота, диарея, потеря координации, судороги, чрезмерное слюнотечение, необходимо немедленно оказать первую помощь и затем обратиться за помощью к ветеринарному врачу», — добавил кинолог.

Также эксперт рассказал о том, как обезопасить собаку во время лесной прогулки. Он указал на то, что в лесу у животного есть высокая вероятность подхватить клещей, встретиться с дикими зверями и змеями, отравиться ядовитым растением или потеряться.

«Перед прогулкой на природе обязательно обработайте собаку средством от паразитов, а также внимательно осмотрите животное после того, как вернетесь домой. В лесу собака может случайно наткнуться на ежика или, например, лису. Эти животные могут быть носителями опасного заболевания для человека и собаки — бешенства, поэтому важно внимательно следить за передвижениями питомца и пресекать попытки найти кого-то в кустарнике или под камнями. Кроме того, на природе собака может встретиться со змеями. Из наиболее опасных и часто встречающихся в ближайшем Подмосковье можно встретить гадюк. Их укус для собаки может быть смертельно опасен», — сказал он.

Тем хозяевам, которые не хотят держать питомца на поводке в лесу, Голубев рекомендовал использовать GPS-трекер.

«Это устройство позволяет контролировать перемещение собаки, благодаря прибору, который крепится на ошейнике и передает данные хозяину. В незнакомой местности питомец может дезориентироваться, поддавшись испугу, он может уйти в глубь леса, потеряв своего хозяина. Не потерять любимца поможет это устройство», — объяснил эксперт.

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С начала года пострадали уже более 100 человек

18 сентября Голубев рассказал «Известиям», что собаки, как и люди, могут страдать от неприятных последствий головных болей. Он отметил, что любая боль заметно влияет на поведение собаки. В частности, питомец может быть более раздражительным, агрессивным, уходить от общения, быть грустным, меньше спать или больше возбуждаться от привычных действий и вещей, отказываться от еды.

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