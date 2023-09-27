Молочное наше: в России разработали гипоаллергенное детское питание

Российские ученые создали собственные технологии производства специализированных молочных продуктов с пониженной аллергенностью для детского питания. Необходимость важной разработки возникла давно. В России производится лишь одна сотая от общего объема этой категории лечебно-профилактического питания. Между тем детей, которым не обойтись без гипоаллергенных смесей и йогуртов, становится всё больше. Подробностями создания импортозамещающих аналогов с читателями «Известий» поделились сотрудники НИИ детского питания.

Аллергия на санкции

Необходимость разработки профилактического питания продиктована увеличением количества детей с аллергическими формами патологий. По данным Росстата и ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», в нашей стране примерно 750 тыс. детей нуждаются в специализированных продуктах с пониженной аллергенностью. Актуальность проблемы обострилась в условиях санкционной политики: более 96% гипоаллергенного лечебного питания — это импорт иностранных компаний («Нестле», «Данон», «Эббот», «Херо», «Браун» и других), а 3% завозится из Белоруссии («Беллакт»). Продукцию с пониженной аллергенностью профилактического назначения сегодня в России практически никто не производит.

Научный сотрудник НИИ детского питания кандидат технических наук Елена Симоненко отмечает, что российские заводы («Инфаприм», «Фармалакт») обеспечивают лишь около 1% от общего объема необходимого специализированного лечебного питания. Более того, на нашем рынке до последнего времени отсутствовали и отечественные гидролизаты молочных белков — специальные ингредиенты для производства такой продукции.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Во избежание зависимости от зарубежных поставок и в целях обеспечения продовольственной безопасности населения, в Российской Федерации требуется расширять ассортимент и увеличивать объемы выпуска отечественных детских молочных продуктов, обладающих пониженной аллергенностью, — говорит директор НИИ детского питания доктор технических наук Сергей Симоненко.

Одна из частых причин возникновения аллергических заболеваний — ранний перевод грудничков на искусственное вскармливание. Само развитие пищевой аллергии к белкам коровьего молока ученые считают следствием нарушения процесса формирования естественной иммунологической толерантности к этим белкам. Неуклонный рост распространения нежелательной реакции организма предопределяет перспективы работы ученых: специалисты исследуют источники аллергии, разрабатывают и оптимизируют диетологические методы профилактики и коррекции этой патологии.

— Аллергия к белкам коровьего молока встречается у детей гораздо чаще других форм пищевой аллергии. Несмотря на то что в большинстве случаев заболевание не угрожает жизни, оно может стать очень серьезной проблемой как для ребенка, так и для его родителей. Клинические проявления разнообразны: от кожной сыпи до тяжелых гастроинтестинальных и системных проявлений, — рассказывает Елена Симоненко.

Фото: Global Look Press/Aleksey Smyshlyaev

На сегодняшний день противостояние недугу заключается в частичном или полном исключении белков коровьего молока из рациона ребенка. Но в этом случае малыш лишается важного источника здорового питания — легко усваиваемого белка с полноценным аминокислотным составом. Поэтому важно предлагать продукты, не вызывающие аллергических симптомов. По словам экспертов, они изготавливаются на основе гидролизованного (частично расщепленного до удобоваримой формы) молочного белка. Давать малышам такие продукты — это более предпочтительный вариант, чем полный отказ от молока и молочных лакомств (за исключением тяжелых клинических случаев).

Актуальность проблемы привела к тому, что в НИИ детского питания ведутся активные исследования, способные переломить ситуацию. Современные технологии, разработанные специалистами, предусматривают частичную замену молочных белков на гидролизованные сывороточные белки, что снижает аллергенность продукта.

Правильный белок

По словам Елены Симоненко, в основу разработки положены такие методы, как ферментативный гидролиз, тепловая обработка и ультрафильтрация. Цель ученых — получить из сырья гидролизаты молочных белков, то есть белки, расщепленные, обработанные и отфильтрованные таким образом, чтобы они легко усваивались в самом чувствительном организме. Из обезжиренного молока выделяются сывороточные белки в неденатурированном (неизмененном) состоянии методом ультрафильтрации. При такой технологии белки максимально сохраняют свою пищевую и биологическую ценность, что во многом определяет высокие органолептические (вкусовые) показатели получаемых гидролизатов.

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Пресс-служба мэра и правительства столицы/Максим Мишин

— В приоритете производство молочных продуктов, в которых белковый компонент не содержит высокомолекулярных фракций, вызывающих аллергическую реакцию. На сегодняшний день наиболее эффективным способом подобной обработки является гидролиз (реакция разложения) белка при помощи протеолитических ферментов, аналогичных ферментам желудочно-кишечного тракта , — рассказывает Елена Симоненко.

В процессе гидролиза специально подобранные ферменты так расщепляют белок, что входящие в его состав пептиды (строительный материал для организма) распадаются на фрагменты различной длины. В результате технологической обработки удаляются наиболее аллергенные крупные молекулы, а остаются белки с меньшей молекулярной массой и самой короткой длиной пептидной цепи. Благодаря уникальной технологии важные ингредиенты становятся такими, что аллергики могут питаться конечным продуктом без неприятных последствий.

— Практика подтвердила, что наши производители способны создавать питание, в котором содержатся наиболее удобные для усвоения формы белка. Проведенные клинические испытания гипоаллергенных продуктов и продуктов с пониженной аллергенностью подтверждают их высокую эффективность в профилактике и лечении аллергических проявлений у детей, — подчеркивает эксперт.

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Пресс-служба мэра и правительства столицы/Максим Мишин

При разработке медико-биологических требований к гидролизатам молочных белков специалисты по нутрициологии НИИ детского питания объединились с врачами клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». Суть их строгих предписаний сводится к тому, чтобы компоненты для лечебных продуктов по физико-химическим показателям, требованиям безопасности и вкусовым ощущениям соответствовали самому высокому уровню импортных аналогов.

— Сырье, применяемое для производства гидролизатов молочных белков, должно соответствовать требованиям технических регламентов безопасности молока и молочной продукции, а также действующей нормативно-технической документации. Их качество и безопасность следует подтверждать сопроводительными документами с четкой информацией, — разъясняет Симоненко.

Ставка на смесь

На федеральном уровне исследованиям специалистов по детскому питанию придается большое значение.

— В рамках реализации государственного гранта по заказу Минобрнауки России по теме «Разработка технологии получения специализированных молочных продуктов с пониженной аллергенностью для детского питания на основе гидролизатов молочных белков» НИИ детского питания будут разработаны продукты для детей старше трех лет, страдающих аллергией к молочным белкам , — отмечает Елена Симоненко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Речь идет о товарах так называемого профилактического назначения, снижающих риск возникновения аллергических заболеваний или направленных на их минимизацию. Сотрудники института уже разработали технологию производства частичных гидролизатов на основе отечественных ферментов. Новинка успешно внедрена на Волковысском ОАО «Беллакт».

Российские ученые подчеркивают значительную роль белорусских коллег. Отработка технологических процессов и их параметров проводилась в ходе экспериментальной выработки гидролизатов на белорусском предприятии.

— Технологию производства гидролизатов разработали наши специалисты. Российские ученые провели исследования процесса гидролиза белков молока с целью получения пептидов заданной молекулярной массы; обосновали оптимальные режимы проведения протеолиза (полного расщепления) концентрата сывороточных белков ферментативными препаратами отечественного и импортного производства, — говорит Елена Симоненко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам экспертов, с ферментами отечественного производства пока сохраняются определенные сложности, поскольку до последнего времени они в основном импортировались. Производство таких ингредиентов считается сейчас одним из наиболее актуальных направлений для перспективного развития отечественной промышленности.