БДТ сообщил о гибели режиссера Александра Никанорова

Режиссер Большого драматического театра (БДТ) им. Г.А. Товстоногова Александр Никаноров погиб в возрасте 40 лет. Об этом 25 сентября сообщил театр на своем Telegram-канале.

«Невозможно поверить, что Саши больше с нами нет. Когда Саша пропал, на поиски вместе с полицией и «ЛизаАлерт» отправились все те, кто считал себя его другом и товарищем, — и таких людей оказалось очень много», — говорится в сообщении.

О пропаже Никанорова было объявлено 23 сентября. Сообщалось, что он перестал выходить на связь 21-го числа, когда выехал из дома на велосипеде. В последний раз его видели выходящим из электрички на вокзале в Токсове.

Никаноров окончил Театральную академию в Санкт-Петербурге, в 2014 году начал служить в БДТ. Он работал дежурным режиссер и участвовал в постановках спектаклей «Алиса», «Пьяные», «Эрендира», «Война и мир Толстого», «Привидения», «Игрок», «Жизнь впереди», «Ночной писатель», «В поисках утраченного времени», «Три сестры», «Лето одного года». Также Никаноров работал над собственными постановками и перформативными проектами, снимался в кино и сериалах.