Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино

«Оборотень», 18+

Режиссер: Анна Курбатова. В ролях: Денис Шведов, Максим Щеголев, Юлия Франц, Алексей Кирсанов, Владислав Резник, Елена Купрашевич, Дмитрий Сутырин.

Остросюжетный восьмисерийный триллер с Денисом Шведовым в главной роли. Производством занимались телекомпания РЕН ТВ и «Смарт фильм». Главный герой Андрей Лазарев просыпается в не самом приятном месте, где принято нумеровать всех, кто туда попал. Он получает обозначение «Номер пятый». Как там очутился, мужчина не помнит, как и ничего о самом себе. Герою предстоит по крупицам восстановить прежнюю жизнь и вспомнить, что он был сотрудником засекреченного департамента спецопераций ФСБ .

С 21 сентября на Wink

«Большая битва» 16+

Фото: Wink

Режиссер: Михаил Дворжецкий. В ролях (камео): Хабиб Нурмагомедов, Петр Ян, Федор Емельяненко, Олег Тактаров, Ислам Махачев.

Всемирно известный российский боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов станет одним из главных героев восьмисерийного документального проекта об ММА . В сериале также принимают участие многократный чемпион мира по смешанным боевым искусствам и мастер спорта Федор Емельяненко, чемпион ACB Юсуф Раисов, чемпион UFC Петр Ян, чемпион Bellator Александр Шлеменко, многократная чемпионка мира Марина Мохнаткина и другие.

С 22 сентября на Wink

«Лада Голд», 18+

Фото: Иви

Режиссер: Никита Власов. В ролях: Павел Прилучный, Роман Евдокимов, Анна Богомолова, Марина Зудина, Эльдар Калимулин, Стася Милославская.

Приключенческое драмеди с погонями, перестрелками, юмором и романтикой. Артур и Павел внуки когда-то кровных врагов. Ребята отправляются в путешествие на Lada-21043. Но машина не простая, а золотая, поэтому за ней и за парнями начинают охотиться главари трех бандитских группировок Лысый, Буба и Гришка-певец. Но это не все опасности . Протеже криминального авторитета Мидаса — деда Артура — пойдет на всё ради бандитского золота и власти.

С 21 сентября на «Иви»

«Трепачи», 18+

Фото: Premier

Режиссер: Симон Багдасарян. В ролях: Глеб Калюжный, Юрий Стоянов, Денис Давыдов, Оскар Кучера, Алексей Кирсанов, Роза Хайруллина, Давид Алавердян.

Комедийный сериал с Юрием Стояновым и Глебом Калюжным в главных ролях. Молодой амбициозный парень Даня переезжает в Москву из провинции и мечтает стать стендапером. Он снимает комнату у ворчливого старика Василия Соколова. Поначалу отношения у них складываются неладно, но общего у двух людей из разных поколений оказывается больше, чем кажется. В советское время Соколов был популярным сатириком .

С 21 сентября на Premier

«Кибердеревня», 12+

Фото: Место силы

Режиссер: Сергей Васильев. В ролях: Сергей Чихачев, Григорий Скряпкин, Сергей Бурунов, Артем Семакин, Елена Махова, Влада Лукина, Арсений Сергеев.

На дворе 2100 год. Люди освоили Марс. На красной планете в кибердеревне живет Николай. Его роботизированное хозяйство оказывается под угрозой — руководитель огромной корпорации хочет построить на том месте завод. Чтобы спасти свой дом, герой отправляется в путешествие до Земли .

С 23 сентября на «Кинопоиске»

«Чужая»

Фото: кинокомпания «Ной»

Режиссер: Алексей Луканев. В ролях: Анна Слю, Артем Ткаченко, Георгий Бессонов, Евгений Коряковский, Ильяна Павлова, Андрей Курилов

Посреди глухой тайги терпит крушение вертолет. Дина — единственная выжившая. Ее спасает и выхаживает местное племя. Героине придется провести годы вдали от цивилизации прежде, чем она сможет вернуться домой к мужу и дочери. Но там ее будет ждать совсем не то, чего она ожидала .

С 23 сентября на «Кинопоиске»

«Неудержимые 4», 16+

Фото: Campbell Grobman Films

Режиссер: Скотт Во. В ролях: Джейсон Стэйтем, Фифти Сент, Меган Фокс, Сильвестр Сталлоне, Энди Гарсиа, Долф Лундгрен, Тони Джа, Ико Уайс, Рэнди Куюр, Джейкоб Скипио.

Долгожданный четвертый фильм из серии «Неудержимые». Главные звезды продолжения — Джейсон Стэйтем в роли наемника Ли Кристмаса и Сильвестр Сталлоне в роли наемника Барни Росса. В каст также вошли Меган Фокс, Энди Гарсиа, Фифти Сент. По сюжету, в элитный отряд бойцов набирают новобранцев, но они попадают в плен при выполнении миссии. Ли Кристмасу придется в одиночку спасти команду и мир от глобальной катастрофы .

С 21 сентября в кино

«Кошки. Зачем они нужны?», 6+

Фото: пресс-служба режиссера Милы Комраковой

Режиссер: Мила Комракова. В ролях: Олег Габышев, Любовь Андреева.

В стенах одной из крупнейших документальных студий России «Лендок» пройдет закрытый показ танцевального короткометражного фильма «Кошки. Зачем они нужны?» Милы Комраковой. Главные роли в нем исполнили заслуженный артист РФ Олег Габышев и лауреат премий «Золотая Маска» и «Золотой Софит» Любовь Андреева . В программе вечера показ и других работ режиссера.

24 сентября в 19:00, «Лендок», Санкт-Петербург

Театр

«Клеопатра» 16+

Фото: пресс-служба Государственного Кремлёвского дворца

Режиссер-постановщик: Андрей Петров. В ролях: Олеся Росланова, Михаил Евгенов, Даниил Росланов, Анастасия Тетерина, Ксения Хабинец, Амир Салимов, Петр Горбунов.

Премьера балета на музыку Владимира Качесова в постановке основателя театра «Кремлевский балет», народного артиста России Андрея Петрова. Этот спектакль стал последним в жизни режиссера. Яркая, драматичная и во многом неожиданная для зрителей постановка. Клеопатра — одна из самых харизматичных и загадочных персон в мировой истории . Последняя царица эллинистического Египта из македонской династии Птолемеев известна историей любви с Гаем Юлием Цезарем, а после — с римским полководцем Марком Антонием. Но не все знают, что Клеопатра была не только обольстительница, но и незаурядная правительница, заботившаяся о процветании родной страны. На это обращает внимание хореограф-постановщик.

21 сентября в 19:00, Москва, Государственный Кремлевский дворец

«Гример» 12+

Фото: Новый Театр

Режиссер: Эдуард Бояков. В ролях: Валентин Клементьев, Евдокия Германова, Татьяна Шалковская, Эдуард Флеров, Сергей Гребенников, Дарья Дуженкова, Таисия Краснопевцева, Ольга Зрилина, Юлия Волкова.

Необыкновенное путешествие во времени и пространстве на огромной сценической площадке: попав в историческую усадьбу Салтыковых-Чертковых, зрители вовлекаются в жизнь ее обитателей, полную драматических событий и приключений. В центре сюжета — легенда о любви крепостной актрисы, за которую борются жестокий аристократ и благородный художник. Зрителей также ждет много живой музыки, танцев и захватывающих трюков, которые сопровождали постановки крепостного театра более двух столетий назад .

22 и 23 сентября в 19:00, Москва, Новый Театр

«Цветы нам не нужны» 16+

Фото: Московский драматический театр «Модерн»

Режиссер: Юрий Грымов. В ролях: Вадим Пинский, Юрий Анпилогов, Александр Борисов, Леонид Трегуб, Александр Колесников, Александр Жуков, Алексей Баранов.

Премьера спектакля о важнейшем событии 20 века — Нюрнбергском трибунале, и явлениях, произошедших в мире после него. Действие происходит в Нюрнберге, а затем — в Межсоюзной тюрьме Шпандау в Западном Берлине, куда по приговору суда доставили избежавших смертной казни семерых нацистских преступников . Во время подготовки спектакля создатели работали с историческими документами, изучали стенограммы судебных заседаний, комментарии очевидцев. За основу взяты дневники личного архитектора Гитлера Альберта Шпеера.

23 сентября в 18.00, Москва, театр «Модерн»

«Безымянная звезда» 12+

Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев

Режиссер: Александр Созонов. В ролях: Вера Шпак, Антон Соколов, Дмитрий Карташов, Юлия Романович, Евгений Сыркин, Юлия Пилипович.

Музыкальный спектакль о трогательной, красивой, романтической встречи провинциального учителя астрономии и столичной светской красавицы. Их любовь возникает как внезапный звездопад, пролившийся на маленький город . Но порой легче открыть на небе новую звезду, чем понять и удержать рядом любимую. А чтобы чего-то добиться, надо отважиться быть самим собой, решиться стать настоящей звездой, — неважно, астроном ты или пекарь, музыкант или учитель. Твой шанс всегда рядом, надо лишь осмелиться и подарить своей любви свет звезд.

26 сентября в 19:00, Москва, Московский Губернский театр

«Лебединое озеро», 6+

Фото: Театр «Маска»

Режиссер-постановщик: Валерий Анучин. В ролях: Ольга Сизых, Сергей Мануйлов.

Мультимедийное шоу Национального русского балета «Возрождение», предлагает по-новому взглянуть на хрестоматийную постановку. Классический спектакль, созданный в лучших традициях русской балетной школы, будет оформлен в современном визуальном пространстве, создающим 3D-эффект без специальных очков . Зрители перенесутся в атмосферу роскошного королевского замка. Одетта, возлюбленная молодого принца Зигфрида, превратится в прекрасного лебедя, а злой колдун Ротбарт предстанет во всей своей инфернальной мощи.

21, 22 и 23 сентября в 19:00, Москва, Театр «Маска»

«Ночь перед Рождеством», 16+

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Режиссер: Олег Долин. В ролях: Полина Рафеева, Анна Чумак, Данила Гнидо, Эюб Фараджев, Евгений Кравченко, Карен Овеян, Евгения Ивашова, Ирина Смирнова, Василий Цыганцов, Павел Юдин, Мария Волкова, Полина Бондарь, Мария Риваль.

«Ночь перед Рождеством» — седьмая постановка по произведениям Гоголя на Вахтанговских подмостках. Создатели считают, что в ее восприятии много стереотипов, поэтому хотелось добиться нового звучания. Вместе с артистами они искали, как сегодня эта история должна выглядеть и звучать, каков способ существования на сцене исполнителей в этом материале . Зритель, который придет на спектакль, не забудет о вахтанговских традициях, о том, что он в театре актерского отстранения.

26 и 27 сентября в 19:30, Москва, Театр Вахтангова, Симоновская сцена, зал «Амфитеатр»

«Алые паруса», 12+

Фото: пресс-служба театра «Поколение»

Режиссер: Олег Ильин. В ролях: Евгений Путин, Артур Мухаметдинов, Константин Скрипилев, Станислав Широков, Жанна Андреева, Зинаида Громоздила, Владимир Бекетов, Вадим Панфилов, Дарья Воробьева, Вадим Поповичев, Елена Иванова, Никита Слетев, Сергей Рязанов, Станислав Якубовский.

Мюзикл по мотивам одноименного романа Александра Грина на музыку Максима Дунаевского. За аранжировку отвечает главный дирижер театра «Поколение» Владимира Янковского. Это современная пьеса, авторами которой выступили как артисты-вокалисты, так и артисты балета театра — причем в сопровождении симфонического оркестра театра. Спектакль обогащен сауна-эффектами и анимированной декорацией, а около 30 вокальных номеров артисты исполняют вживую.

22 сентября, Москва, Большая сцена театра «Поколение»

Музеи

«Родченко. Личное», 6+

Фото: пресс-служба центра «Зотов»

Выставка произведений Александра Родченко — первая из серии персональных выставок в «Зотове», которые посвящены исследованию различных способов и методов восприятия художниками повседневности и пространства. В экспозицию войдет почти 60 знаковых работ фотографа, предоставленных центру из собрания Фонда Still Art, МИРА коллекции, и архива Александра Родченко и Варвары Степановой . Выставка поделена на пять разделов: «Город», «Репортаж», ВХУТЕМАС, «Мастерская» и «Семья». В рамках выставки «Зотов» подготовил и образовательную программу — это лекции о художнике, истории и технике фотографии, оптике и устройстве человеческого глаза.

С 22 сентября, Москва, центр «Зотов»

Две выставки в новом пространстве ASKERI CLUB

Фото: пресс-служба ASKERI CLUB

Галерея Askeri Gallery открывает в Москве новое пространство — ASKERI CLUB. Это событие знаменуется стартом сразу двух выставок зарубежных авторов: российско-британский художник Юрий Купер и испанский художник Хуан Мигель Паласиос. Само пространство займет 700 кв. м в пространстве на Патриарших прудах, в доходном доме П.А. Скопника . Помимо выставок в новой галерее планируют проводить авторские экскурсии, лекции, а также мероприятия в рамках дизайн-бюро и и дискуссионного бизнес-клуба.

С 22 сентября, Москва, ул. Спиридоновка 27/24

«Глаз видящий, всевидящий, невидящий», 18+

Фото: vk.com/museumaz

Первая выставка нового проекта «Системы мимикрии» пространства Музея AZ — AZ/ART представит зрителям работы звезд современного российского искусства. В их числе: Сергей Денисов, Франциско Инфанте, Владимир Козин, Сергей Братков, Аня Мирошниченко, Андрей Рудьев. Экспозиция посвящена взаимосвязи зрения и личностных убеждений . Много внимания уделено таким режимам видения, как система наблюдения и слежения, ситуация слепой зоны, невозможность разглядеть и отказ смотреть. Всего в цикле будет три выставки. В декабре откроется «Живые скульптуры», а в марте — «Вне эксплуатации».

С 20 сентября, Москва, пространство AZ/ART

Концерты

«Открытие сезона», 6+

Фото: пресс-служба Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского

Государственный Кремлевский оркестр под управлением Константина Чудовского откроет новый концертный сезон. В программе вечера великие произведения русских и советских композиторов: «Праздничная увертюра» Дмитрия Шостаковича, фрагмент из балета «Золушка» Сергея Прокофьева, Адажио Спартака и Фригии из балета «Спартак» и Концерт для скрипки с оркестром ре минор Арама Хачатуряна . Во втором отделении зрители услышат Увертюру «1812 год» Чайковского, «Симфонические танцы» Сергея Рахманинова. Солист — концертмейстер оркестра, лауреат международных конкурсов и фестивалей, скрипач Константин Казначеев.

26 сентября в 19:00, Москва, Большой зал консерватория им. П.И. Чайковского

Концерт в день рождения Дмитрия Шостаковича, 6+

Фото: пресс-служба Московской филармонии

Концерты ко дню рождения Дмитрия Шостаковича — давняя традиция Московской филармонии, в чьей истории фигура и музыка композитора занимают важнейшее место: многие его сочинения впервые прозвучали в филармонических программах. Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы» и дирижер Арсентий Ткаченко представят разные грани творчества композитора: инструментальный концерт, струнный квартет, вокальный цикл, музыку для кино . В программе участвует выдающийся баритон Сергей Лейферкус.

25 сентября в 19:00, Москва, Концертный зал имени П.И. Чайковского

МГАСО в Зале Зарядье, 0+

Фото: Московский Государственный Академический Симфонический Оркестр

В цикле «Музыка-детям» оркестр исполнит Симфоническую сказку «Корзина с еловыми шишками» Константин Рычков. В основу лег трогательный рассказ Константина Паустовского, удивительно созвучный сентябрьскому настроению. Писателя часто воспринимают как детского. Между тем Паустовский — литератор многогранный, бывший сценаристом, педагогом, журналистом, военным корреспондентом и переводчиком . Каждая из его ипостасей давала новые краски простым, и в то же время очень глубоким рассказам, захватывающим воображение и детей и взрослых. А также Паустовский — четырехкратный номинант на Нобелевскую премию по литературе. За дирижерским пультом — Николай Цинман, солист — Николай Бирюков (фортепиано). Художественное слово — актриса Полина Агуреева.

23 сентября в 15:00, Москва, Зал Зарядье

«Я любовь оставляю в наследство…», 6+

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Гала-концерт звезд театра, кино и эстрады к столетию выдающегося поэта Расула Гамзатова. В нем примут участие известные актеры и музыканты, среди которых Лев Лещенко, Полад Бюльбюль Оглы, Евгений Князев, Александр Олешко, Андрей Гусев, Алексей Кизенков, Анна Бутурлина, Владислав Косарев и другие. Знаменитые артисты исполнят произведения на стихи народного поэта Дагестана — «Берегите друзей», «Где же ты, счастье», «Есть глаза у цветов», «Желтые листья», «Исчезли солнечные дни», «Журавли» и другие . Вечер пройдет при участии Государственной академической хоровой капеллы России имени А.А. Юрлова в сопровождении Российского государственного симфонического оркестра кинематографии, за дирижерским пультом — народный артист России Сергей Скрипка.

27 сентября в 19:00, Москва, Большой зал Московской консерватории

Фестивали

Ярмарка молодого искусства Blazar, 18+

Фото: t.me/blazarart

Фестиваль проходит в Москве уже в четвертый раз — это фестиваль-спутник Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow, которая тоже традиционно проходит осенью. В этом году Blazar соберет 80 независимых художников и 20 галерей. Также гостей ярмарки ждет образовательная программа, секция цифрового искусства и специальные интерактивы, где дети смогут создать свои арт-проекты будущего . Эта программа поделена на две возрастные категории: от 5 до 7 лет и от 8 до 13 лет. Кроме того, на площадке организуют локальный поп-ап маркет, созданный в коллаборации с молодыми российскими художниками.

22–24 сентября, Москва, Музей Москвы

Фестиваль актуального научного кино ФАНК-2023, 16+

Фото: vk.com/fankfest

Фестиваль документальных научных фильмов, существующий уже девять лет, традиционно пройдет при участии экспертов из киноотрасли и учеными, компетентными в темах, которые разворачиваются в фильмах программы. В этом году зрители смогут увидеть и обсудить картины из Дании, США, Канады, Франции, Австралии, России, Великобритании — всего 23 фильма. Показы пройдут в Каро/Арт, «Зотов Кино» и ДК Рассвет .

15–30 сентября, Москва

II Международный Тихоокеанский театральный фестиваль, 16+

Фото: Международный Тихоокеанский театральный фестиваль

В программу театрального праздника войдут 10 спектаклей разного жанра от коллективов из России, Вьетнама, Кубы, ЮАР, Армении, Китая, Бразилии и Аргентины. Например, гости фестиваля смогут увидеть традиционный вьетнамский кукольный спектакль на воде и китайский спектакль «Чайное заклинание» . Помимо спектаклей в программу войдут мастер-классы, лекции и интенсивы по актерскому мастерству и хореографии от российских и зарубежных экспертов отрасли.

21 сентября – 7 октября, Владивосток, Приморская сцена Мариинского театра