Поиски режиссера БДТ Александра Никанорова в Ленобласти продолжаются

В Ленинградской области продолжаются поиски режиссера БДТ им. Товстоногова Александра Никанорова. Мужчина перестал выходить на связь 21 сентября, после того как выехал из дома на велосипеде.

«Просим всех, кто видел Александра, сообщить о его местонахождении по телефону горячей линии 8 (800) 700 5452 или 112», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале театра.

Никаноров не взял с собой ни телефон, ни документы, а в последний раз он был замечен выходящим из электрички на вокзале в Токсово в четверг в 15:47, после чего его след теряется.

В ориентировке говорится, что рост режиссера — 170 см, у него худощавое телосложение, русые волосы и серые глаза. Театр попросил поделиться указанной информацией со знакомыми, проживающими на территории Ленинградской области.

«Мы благодарны всем неравнодушным и прилагаем все силы, чтобы в скором времени Александр был найден», — добавили в сообщении.

Поисками Никанорова занимаются полицейские и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Ранее, 23 сентября, стало известно, что девушка режиссера в день пропажи нашла предсмертную записку в его квартире на Казанской улице.