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Треть россиян теряет паспорта в путешествиях

Опрос: 28% россиян забывают паспорта в путешествиях
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Треть россиян теряют паспорт в путешествиях. Самыми часто оставляемыми вещами являются также часы и телефон. Это следует из результатов опроса в распоряжении «Известий», который провела Группа «Ренессанс Страхование» (MOEX: RENI) совместно с маркетплейсом авторских туров YouTravel.me в преддверии Всемирного дня туризма.

Исследование показало, что каждый второй респондент (50%) нередко теряет личные вещи. Так, чаще всего отдыхающие оставляют электронику (42%), например зарядки и фотоаппараты, на пляже или в отеле. 28% опрошенных забывают паспорта, а 19% забывают серьги, кольца и часы.

Находят россияне пропажу в основном в аэропорту — 39%. Также забытые вещи удается найти по возвращении домой (36%) или при посадке на рейс (17%). Кроме того, больше половины респондентов признались, что расстраиваются, когда обнаруживают пропажу.

«В этом году география стран потери и повреждения багажа, в общем, предсказуема: примерно половина случаев пришлась на авиаперелеты по России, 17,2% — различные страны Шенгена, 10,4% — Турция», — рассказал управляющий директор департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс Страхование» Артем Искра.

Он отметил, что самый крупный случай с утерей нескольких чемоданов туриста произошел в Кении. Всего за поврежденный и утерянный багаж было выплачено 500 тыс. рублей.

Опрос также показал, что треть россиян убеждены, что сохранить свои вещи во время путешествия возможно, если периодически их проверять. Также 24% респондентов всегда берут наиболее ценные предметы с собой, а еще 22% составляют список всех личных предметов и сверяются с ним. Оставшиеся 16% же предпочитают приобрести страховой полис, чтобы в случае потери багажа в гостинице получить компенсацию.

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Ранее, 22 сентября, «Известия» ознакомились с исследованием Ozon Travel, согласно которому больше половины россиян предпочитают проводить отпуск отдельно от своего партнера. Одна из главных причин такого решения — это желание провести время с друзьями.

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