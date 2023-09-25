В Новосибирской области начата проверка после объявления о продаже ребенка

В Новосибирской области начата проверка после появления в Сети объявления о продаже ребенка. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

В объявлении, размещенном на одном из сайтов, написано, что малыш «безумно любит качели», а также прикреплена фотография, на которых мальчик качается на них. Его мать опубликовала «предложение» в разделе «Животные, кошки».

Фото: соцсети

«Цена по запросу», — указано в ее публикации. При этом женщине нельзя позвонить, доступна лишь функция, чтобы отправить сообщение.

По данным некоторых СМИ, объявление уже удалено.

«По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области организована проверка», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Так, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.

Ранее, в мае, три женщины продали новорожденную девочку на севере Москвы за 60 тыс. рублей. Гражданка, отдавшая деньги за ребенка, действовала в рамках оперативно-разыскного мероприятия. После получения средств злоумышленницы были задержаны правоохранителями.