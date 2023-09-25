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В Кремле пожелали успехов выбранным главам новых регионов России

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Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
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Выборы в новых регионах России прошли в правовом поле, они получили своих руководителей, и в Кремле желают им всем успехов. Об этом 25 сентября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Прошли выборы в абсолютном правовом поле в соответствии с нашими законами. Они состоялись. Регионы получили своих руководителей. Мы желаем им успехов, и, безусловно, вся страна помогает и будет дальше помогать нашим новым регионам и в скорейшей интеграции», — отметил пресс-секретарь главы государства на брифинге.

Он также добавил, что работа по преодолению бед, которые связаны с действиями киевского режима, в новых регионах будет продолжаться на постоянной основе.

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23 сентября стало известно, что Народный совет ДНР после процедуры тайного голосования избрал Дениса Пушилина новым главой региона. В ЛНР в должность главы республики в тот же день официально вступил Леонид Пасечник. 23 сентября также был избран губернатор Херсонской области — им стал Владимир Сальдо. В этот же день законодательное собрание Запорожской области первого созыва на заседании избрало губернатором региона Евгения Балицкого.

Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ был подписан 5 октября прошлого года. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы о присоединении к России.

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