27 сентября — Воздвижение Креста Господня: история, значение, что нельзя делать

Каждый год в сентябре православная церковь отмечает Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня — двунадесятый праздник, посвященный обретению этой святыни. В 2023 году он выпадает на среду. Об истории и значении этого торжества читайте в материале «Известий».

Воздвижение Креста Господня в 2023 году — какого числа

Воздвижение Креста Господня отмечается ежегодно 27 сентября, эта дата не изменяется. У торжества также есть один день предпразднества 26 сентября и семь дней попразднества до 4 октября.

Воздвижение Креста Господня в 2023 году — история

Согласно легенде, Крест Господень был впервые явлен императору Константину Великому в IV веке. В то время в Римской империи было четыре государя, и Константин вел войну за право стать единственным правителем.

Перед одной из битв в небе он увидел крестное знамение, изображенное звездами. В ту же ночь во сне императору явился Иисус и велел сделать крест, чтобы нести его перед войском, а изображения святыни нанести на щиты, оружие и доспехи. Константин прислушался к словам Сына Божиего и одержал победу в сражении, а через некоторое время занял желанный престол.

В 313 году Константин издал Миланский эдикт, который прекратил гонения на христиан. Император также стремился отыскать святые места, связанные с жизнью Христа, в том числе Крест Господень. Для этого в 326 году он отправил в Иерусалим свою мать царицу Елену, дав ей разрешение на расчистку Голгофы.

В ходе раскопок царица обнаружила под капищем богини Венеры три креста, гвозди и табличку с именем Иисуса. На одном из них принял смерть Сын Божий, а на двух других — разбойники, казненные с ним в один день. Но определить, к какому из крестов относится табличка, было невозможно, так как она лежала отдельно.

В итоге царица нашла выход. Она велела по очереди прикладывать найденные орудия казни к тяжело больной женщине. Коснувшись третьего, та чудесным образом исцелилась, безошибочно указав на святыню. По другой версии, кресты прикладывали к покойнику, и он вернулся к жизни.

Весть о Кресте Господнем распространилась быстро, и в Иерусалим устремились верующие. Из-за столпотворения люди не могли подойти к святыне или хотя бы увидеть ее. Тогда патриарх Макарий поднял Крест над головой, разворачивая его в разные стороны, чтобы каждый мог стать свидетелем чудесного обретения. Отсюда и название праздника — Воздвижение, то есть поднятие.

В этот день вспоминают и другое событие, связанное с Крестом Господним, — его возвращение в Иерусалим из Персии. В начале VII века шах Хозорой захватил святыню как трофей. Она находилась в плену 14 лет, пока император Ираклий не вернул ее.

Существует легенда, что правитель хотел на своих плечах отнести Крест в храм Воскресения Христова на Голгофе, но по пути его остановила невидимая сила. Патриарх Захария объяснил императору, что Спаситель совершил свой путь на гору в униженном виде, и тот должен последовать его примеру. Тогда император снял свой венец, надел простые одежды и только после этого смог продолжить свой путь.

Воздвижение Креста Господня в 2023 году — значение

Воздвижение Креста Господня — сложный по эмоциональному наполнению праздник. Он сочетает в себе скорбь о страданиях, которым подвергся Сын Божий, и благодарность за их плоды — победу над смертью и тленом, возможность вечной жизни и встречи с Богом. В то же время этот день наполнен радостью обретения одной из величайших святынь христианства.

Для верующих Крест Господень — это не просто религиозный символ. Он служит утешением в тяжелых ситуациях, напоминанием о важности смирения и служит защитой от зла, с которым человек встречается на своем пути.

Воздвижение Креста Господня в 2023 году — традиции

Праздник Воздвижения Креста Господня предваряет всенощное бдение. Днем проходит торжественная литургия. В кульминационный момент службы из алтаря выносят Крест. Святыню обращают ко всем сторонам света и подносят верующим для поклонения. После этого она останется на аналое (подставка для икон и книг) до отдания праздника.

На Руси Воздвижение считалось последним теплым днем, после которого становилось только холоднее. Поэтому крестьяне старались к празднику завершить все дела на огороде, накрыть грядки и растения, чтобы они могли пережить зиму. В этот день также обходили поля с иконой, молясь о богатом урожае на следующий год. На новых церквях, храмах и часовнях поднимали кресты.

Хозяйки начинали рубить капусту. Одна часть продукта солилась или мариновалась на зиму, а из другой делали постные блюда к празднику — пироги, щи и другие угощения.

Воздвижение Креста Господня в 2023 году — что можно и нельзя делать

Воздвижение Креста Господня сопровождается строгим однодневным постом. Тем, кто его соблюдает, нельзя есть мясо, рыбу, молочные продукты и яйца. Пищу можно готовить только на растительном масле. Верующим также следует посетить праздничное богослужение.

Согласно народным поверьям, на Воздвижение особенно активна нечистая сила. Поэтому не стоит ходить в лес, а также принимать гостей и оставлять открытыми двери, чтобы не впустить злые силы в дом.

Тот, кто дает деньги в долг на Воздвижение, рискует понести серьезные убытки. Не стоит также начинать новые дела, так как в них не будет удачи. Зато в этот день можно подарить кому-либо крестик. Считается, что он будет оберегать человека, даже если подарок ни разу не наденут.

Кроме того, не следует заниматься тяжелым физическим трудом, чтобы не отвлекаться от духовной составляющей Воздвижения. Также нельзя ссориться, ругаться и сквернословить. Недопустимо и слишком бурное празднование, ведь в этот день вспоминают о страданиях, которые Иисус претерпел на Кресте.

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