27 сентября в России отмечают День воспитателя и всех дошкольных работников

Каждый год осенью в России поздравляют работников дошкольного образования. Праздник получил название День воспитателя и традиционно отмечается 27 сентября. В эту знаменательную дату «Известия» рассказывают о профессии педагога и о том, какими были первые детские сады в стране.

День воспитателя в 2023 году: когда появился праздник

Этот праздник относительно молодой. Он появился менее 10 лет назад по инициативе самих воспитателей, которые захотели иметь свой профессиональный праздник, аналогичный Дню учителя. Идея нашла поддержку в педагогическом сообществе и в Министерстве образования. В 2016 году празднования получили официальный статус. С тех пор День воспитателя ежегодно отмечается в детских садах и яслях по всей стране.

Знаменательная дата призвана повысить престиж профессии и отметить нелегкий повседневный труд воспитателей, ведь именно в раннем возрасте закладывается фундамент в развитии ребенка и оттого, насколько он будет качественным, во многом зависят успехи в школьном обучении.

Дата же праздника — 27 сентября — выбрана не случайно. Принято считать, что именно в этот день в 1863 году в Санкт-Петербурге был открыт первый в современном понимании детский сад.

День воспитателя в 2023 году: обязанности

По сути, воспитатель — это заместитель родителей, который занимается уходом за ребенком и его развитием, пока те находятся на работе. В его основные обязанности входит обучение детей базовым навыкам — самостоятельно одеваться, есть, умываться, заправлять за собой кровать и убирать игрушки.

Помимо этого педагог детского сада дает первые знания об окружающем мире, учит писать и считать, развивает речь, проводит творческие занятия и готовит воспитанников к школе.

Как правило, такой сотрудник имеет среднее или высшее педагогическое образование, хорошо знает детскую психологию и современные методики развития малышей.

День воспитателя в 2023 году: как отмечают

Поскольку День воспитателя в текущем году приходится на среду, то сотрудники дошкольного образования отметят его на работе в кругу коллег.

В этот день, как правило, в садах организуют утренники, на которых звучат стихи и песни в адрес педагогов, а малыши показывают всё, чему их обучили наставники.

Родители вручают педагогам букеты цветов и памятные сувениры. Поздравлять принято не только воспитателей, но также нянечек, которые помогают присматривать за детьми, директора и его заместителей. Однако, выбирая что подарить, следует помнить, что воспитатели, как и учителя, не могут принимать подарки дороже 3 тыс. рублей, даже если это коллективный презент.

День воспитателя в 2023 году: интересные факты

Впервые термин «детский сад» в начале XIX века ввел немецкий педагог Фридрих Фебель. Воспитателей он называл «садовниками», а детей — «цветами». Отсюда появилось и распространенное выражение «дети — цветы жизни». Обучение он строил, исходя из заложенного в ребенке стремления познать сущность всех вещей.

Его последователями в России стали супруги Карл и Софья Люгебиль из Санкт-Петербурга. Они открыли детский сад для малышей разных сословий, в котором обучались дети от трех до шести лет. Большая часть занятий проводилась на природе. Дети занимались творчеством и играли в спортивные игры. Особое внимание уделялось нравственному воспитанию. На целый день детей тогда не оставляли — максимум на полдня.

Позднее дошкольные учреждения появились и в других городах Российской империи — Москве, Воронеже и Смоленске. Сегодня в России, согласно данным Росстата, насчитывается более 45 тыс. детских садов.

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