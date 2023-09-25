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События недели в фотографиях: трагедия в Балашихе, протесты в Армении и теплые выходные в Москве

Что важного произошло в России и мире в минувшие дни
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
В девятиэтажном жилом доме в Балашихе после взрыва газа погибли шесть человек, еще 10 пострадали. Что еще значимого случилось за последнее время — в фотогалерее «Известий».
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