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Диетолог посоветовала сократить потребление сахара осенью

Диетолог Белюга: потребление сахара в избытке может нарушить работу иммунитета
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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Осенью, когда наступает перепады температуры и происходит дефицит солнца, важно следить за количеством потребляемых белков, жиров и углеводов, необходимо питаться сбалансированно. Об этом 25 сентября сообщила диетолог, консультант FITKIT Евгения Белюга.

Специалист указала, что при этом стоит сократить потребление сахара осенью. Он является высококалорийным продуктом, его добавление в рацион в избытке может привести к лишнему весу, который способен спровоцировать ухудшение здоровья.

«Потребляя сахар в большом количестве, мы можем нарушить работу нашей иммунной системы, и в таком состоянии противостоять вирусам в период сезонных заболеваний будет сложнее», — отметила Белюга в беседе с «Газетой.Ru».

Кроме того, диетолог посоветовала включить в рацион питания сезонные продукты. Например, можно обратить внимание на тыкву, которая богата клетчаткой и витаминами. Также будет полезным употребление кабачков, содержащих богатое количество питательных веществ.

По словам Белюги, осенью можно приготовить такие сезонные блюда, как суп-пюре или рагу. Специалист уточнила, что пользу для здоровья принесут замена кофе на травяные чаи, а также горячие напитки с добавлением лимона, ягод шиповника или облепихи.

«Дополнительная доза витамина С, которая в них содержится, поможет укрепить иммунитет», — подчеркнула диетолог.

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Ранее, 19 сентября, врач-диетолог Татьяна Мещерякова посоветовала осенью включить в рацион питания томаты и свеклу. Она указала, что в сезонных овощах содержится много витаминов и полезных веществ. Также специалист уточнила, что стоит включить в осенний рацион топинамбур, репу и капусту.

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