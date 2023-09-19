Диетолог посоветовала осенью включить в рацион томаты и свеклу

Врач-диетолог, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова дала советы по составлению рациона осенью.

В беседе с Life.ru во вторник, 19 сентября, специалист отметила, что в сезонных овощах содержится много витаминов и полезных веществ.

В частности, сырая свекла содержит калий, магний, цинк, железо, йод, медь, витамины С, В1, В6, В9, а также другие полезные компоненты. Врач посоветовала употреблять в неделю до 500–700 г продукта в осенний период, пишет RT.

Помимо этого, специалист посоветовала включить в осенний рацион топинамбур, поскольку он богат железом и содержит такие аминокислоты, как аргинин, валин, лизин. Также, по мнению диетолога, в рационе должны присутствовать репа, капуста, отмечает телеканал «360». Кроме того, эксперт указала и на пользу томатов.

Как пояснила Мещерякова, основной ценный компонент томата — это ликопин, он обладает мощной антиоксидантной защитой, защищает клетки организма от активных радикалов, а также способствует поддержанию молодости. Осенью томаты можно есть ежедневно. Врач добавила, что они являются источником калия, витаминов А и С.

15 сентября врач-эндокринолог Оксана Михалева рассказала, почему осенью появляются лишние килограммы. По словам специалиста, прежде всего речь идет об отсутствии физической активности из-за погоды. Также лишний вес в осеннее время может появиться из-за неправильного питания, поскольку человек испытывает потребность в пище, богатой углеводами и жирами, чтобы восполнить недостаток серотонина. Врач подчеркнула, что в рационе должны обязательно присутствовать в большом количестве фрукты и овощи, пишет сайт kp.ru. Также стоит исключить мучные изделия и сладости.

В августе врач-токсиколог, к.м.н. Михаил Кутушов рассказал, что томаты, баклажаны, картофель могут вызывать проблемы со здоровьем. По его словам, злоупотребление данными продуктами, вероятнее всего, вызовет запоры, а также увеличит риск развития рака желудка.

В апреле диетолог Елена Соломатина рассказала, что людям, имеющим аллергию на пыльцу, следует отказаться от употребления ряда продуктов. В частности, диетолог порекомендовала исключить из рациона пасленовые растения: томаты, баклажаны, картофель, пишет НСН. В период обострения аллергии эти продукты могут усугубить реакцию, однако в обычное время их употребление может быть безвредным.

Ранее ученые Токийского медицинского и стоматологического университета назвали неожиданное полезное свойство томатного сока. По словам специалистов, этот напиток может снизить артериальное давление и уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает телеканал «Звезда».