Реклама
Прямой эфир
Происшествия
На подлете к Шебекино сбит беспилотник
Мир
У здания правительства Армении начались столкновения с полицией
Армия
Путин поручил нарастить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО
Армия
Шойгу заявил о динамичном развитии отношений РФ и Ирана в оборонной сфере
Общество
Жена Алексея Янина сообщила о смерти актера
Происшествия
В Москве нашли мертвым игрока кировской любительской футбольной команды
Общество
Путин посетил в Ижевске предприятие по производству беспилотников
Мир
Власти Азербайджана заявили о готовности встретиться с армянами Карабаха
Мир
Латвия закроет один из пограничных пунктов пропуска на границе с Белоруссией
Мир
В Ереване начались протесты против Пашиняна
Мир
Генсек ООН назвал прошедшее лето самым жарким за всю историю наблюдений
Мир
Два человека погибли в результате удара молнии в Мексике
Происшествия
Российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью
Политика
Песков подтвердил отсутствие предупреждения со стороны Баку о планах по Карабаху

Диетолог посоветовала осенью включить в рацион томаты и свеклу

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врач-диетолог, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова дала советы по составлению рациона осенью.

В беседе с Life.ru во вторник, 19 сентября, специалист отметила, что в сезонных овощах содержится много витаминов и полезных веществ.

В частности, сырая свекла содержит калий, магний, цинк, железо, йод, медь, витамины С, В1, В6, В9, а также другие полезные компоненты. Врач посоветовала употреблять в неделю до 500–700 г продукта в осенний период, пишет RT.

Помимо этого, специалист посоветовала включить в осенний рацион топинамбур, поскольку он богат железом и содержит такие аминокислоты, как аргинин, валин, лизин. Также, по мнению диетолога, в рационе должны присутствовать репа, капуста, отмечает телеканал «360». Кроме того, эксперт указала и на пользу томатов.

Как пояснила Мещерякова, основной ценный компонент томата — это ликопин, он обладает мощной антиоксидантной защитой, защищает клетки организма от активных радикалов, а также способствует поддержанию молодости. Осенью томаты можно есть ежедневно. Врач добавила, что они являются источником калия, витаминов А и С.

Жир здоров и невредим: кому не помогут похудеть диета и спорт
Эксперты рассказали, почему ожирение возвращается даже после лечения

15 сентября врач-эндокринолог Оксана Михалева рассказала, почему осенью появляются лишние килограммы. По словам специалиста, прежде всего речь идет об отсутствии физической активности из-за погоды. Также лишний вес в осеннее время может появиться из-за неправильного питания, поскольку человек испытывает потребность в пище, богатой углеводами и жирами, чтобы восполнить недостаток серотонина. Врач подчеркнула, что в рационе должны обязательно присутствовать в большом количестве фрукты и овощи, пишет сайт kp.ru. Также стоит исключить мучные изделия и сладости.

В августе врач-токсиколог, к.м.н. Михаил Кутушов рассказал, что томаты, баклажаны, картофель могут вызывать проблемы со здоровьем. По его словам, злоупотребление данными продуктами, вероятнее всего, вызовет запоры, а также увеличит риск развития рака желудка.

В апреле диетолог Елена Соломатина рассказала, что людям, имеющим аллергию на пыльцу, следует отказаться от употребления ряда продуктов. В частности, диетолог порекомендовала исключить из рациона пасленовые растения: томаты, баклажаны, картофель, пишет НСН. В период обострения аллергии эти продукты могут усугубить реакцию, однако в обычное время их употребление может быть безвредным.

Ранее ученые Токийского медицинского и стоматологического университета назвали неожиданное полезное свойство томатного сока. По словам специалистов, этот напиток может снизить артериальное давление и уменьшить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает телеканал «Звезда».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023