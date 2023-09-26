27 сентября — Всемирный день туризма: история и суть праздника

Ежегодно 27 сентября в мире отмечают Всемирный день туризма (World Tourism Day). В 2023 году праздник пройдет в среду более чем в 150 странах, в том числе и в России. О его истории и традициях читайте в материале «Известий».

Всемирный день туризма — 2023: как появился праздник

История этой даты берет свое начало в 1970 году, когда был принят устав Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО/UNWTO). Спустя 10 лет был учрежден Всемирный день туризма, который с тех пор отмечается ежегодно во всем мире. В России его впервые отметили в 1983 году.

Кроме того, дата имеет и символическое значение: в конце сентября обычно подходит к концу туристический сезон в северном полушарии, и открывается в южном.

Основная же цель праздника — привлечь внимание международного сообщества к важности социальной и культурной роли туризма, а также напомнить о том, что он является неотъемлемой частью мировой экономики. В частности, в мире есть немало стран, ВВП которых находится в прямой зависимости от туризма. Помимо этого туристическая сфера обеспечивает рабочими местами миллионы человек.

Так, согласно статистике, в туристической отрасли занят каждый десятый работник в мире, а вклад этой сферы в мировой ВВП составляет 10,3%. Общий же мировой доход индустрии путешествий в 2022 году составил $1,1 трлн.

Всемирный день туризма — 2023: тема и мероприятия

Тема праздника меняется из год в год и посвящена одной из актуальных проблем мирового туризма. Например, в прошлые года она звучала как «Туризм и рабочие места: лучшее будущее для всех», «Туризм и развитие сельских районов», «Переосмыслить туризм».

В 2023 году тема Всемирного дня туризма — «Туризм и зеленые инвестиции». Таким образом организаторы хотят подчеркнуть, что развитие туристической отрасли зависит не только от финансовых вложений, но и от многих экологических факторов.

К этому дню в разных городах традиционно приурочены воркшопы и конференции, на которых эксперты обсуждают достижения туризма и новые направления работы. Лучших сотрудников награждают дипломами и премиями, а для всех желающих проводят презентации популярных туристических направлений и встречи с известными путешественниками.

Праздничные мероприятия в 2023 году пройдут и в Москве. К Всемирному дню туризма столичный комитет по туризму проведет акцию «Московские истории». В ее рамках запланировано более 380 мероприятий. Москвичи и гости города смогут принять участие в пеших прогулках и обзорных экскурсиях, посетить парки «Зарядье», «Музеон», Музей космонавтики, Дарвиновский музей, фабрику мороженого, гольф-центр и подводную лодку.

Всемирный день туризма — 2023: интересные факты

Первое туристическое агентство основал в 1841 году англичанин Томас Кук. Будучи баптистом, он объявил войну пьяницам и проповедовал прихожанам здоровый образ жизни через туризм. Для имеющих пагубную привычку англичан он организовал короткую поездку по стране, чтобы предложить им новую, более полезную форму досуга.

Позже Кук также стал бороться и с курением, а его супруга Мэриан открыла собственную гостиницу, где постояльцам запрещалось употреблять алкоголь и курить, а для развлечения предлагали соки и журналы о здоровье.

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