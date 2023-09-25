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Экипажи Су-34 поразили командные пункты и технику ВСУ на краснолиманском направлении

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Фото: Министерство обороны РФ
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Экипажи Су-34 Центрального военного округа уничтожили командно-наблюдательные пункты противника и пункты управления беспилотниками на краснолиманском направлении. Кадрами боевой работы многофункциональных истребителей-бомбардировщиков поделилось Минобороны России в понедельник, 25 сентября.

Для уничтожения целей летчики применили управляемые боеприпасы, которые с высокой точностью уничтожили укрепленные сооружения и технику противника, планируя с большой высоты.

«Выполняем обеспечение боевых вылетов в зону СВО (специальная военная операция. — Ред.), также поддерживаем работоспособность авиационной техники в любое время, круглые сутки. Всегда в кратчайшие сроки, если возникает какой-либо вид дефекта или неисправности — в кратчайшие сроки ремонтируем, латаем, чтобы продолжать выполнять поставленные боевые задачи», — рассказал об обслуживании самолетов начальник технико-эксплуатационной части звена с позывным Барс.

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 круглосуточно несут боевое дежурство. На них лежат задачи патрулирования территории, а также прикрытия российских войск от возможных нападений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Ранее, 18 сентября, экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по объектам ВСУ. Радиосообщением с земли поражение цели подтвердили, экипажи успешно вернулись на аэродром.

Перед этим, 15 сентября, российские фронтовые бомбардировщики Су-34 поразили военный объект ВСУ, применив крылатые ракеты большой дальности. До этого ракеты такого типа с Су-34 не использовались. Для отработки нового состава авиакомплекса (носитель плюс ракета) задействовали наиболее современную версию самолета — Су-34НВО.

4 сентября сообщалось, что Су-34 впервые использовал ракету «Кинжал» в зоне проведения спецоперации. Экипаж самолета, успешно выполнивший миссию, был представлен к награде.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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