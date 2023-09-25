«Известия» узнали о создании в ВС РФ разведывательно-штурмовых бригад

Источники в военном ведомстве рассказали «Известиям» о принятом решении создать отдельные разведывательно-штурмовые бригады, которые предназначены для штурма укреплений и ведения разведки в ближайшем тылу противника.

Комплектование новых соединений уже началось. Новые формирования войдут в состав общевойсковых армий, а также вновь сформированных армейских корпусов. Новые воинские части создаются с учетом опыта специальной военной операции.

«Военная операция показала необходимость иметь специализированные подразделения для штурма укрепрайонов. На начальном этапе было немало проблем из-за того, что разведчиков использовали не по назначению, а в качестве штурмовиков. Из-за этого было потеряно немало высококлассных специалистов», — рассказал «Известиям» председатель Союза десантников России полковник Валерий Юрьев.

Он пояснил, что специфика отдельных штурмовых бригад в том, что они должны быть оснащены самыми разными огневыми средствами — минометами, пулеметами, артиллерией крупного калибра.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Системный взлом: в ВС России появится новый тип бригад