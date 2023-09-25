Синоптики предупредили о северном ветре в столичном регионе 25 сентября

Переменная облачность, на востоке области местами небольшой дождь и до +19 градусов — такая погода ожидается в Московском регионе в начале новой недели в понедельник, 25 сентября. Прогноз представлен на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура в Москве будет колебаться в пределах +17…+19. Ночью опустится до +6.

В Московской области воздух прогреется днем до +20 градусов. Ночью максимальная температура ожидается не выше +3.

Ветер прогнозируется северо-западный с переходом на северный со скоростью 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.

22 сентября специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала о сроках окончания бабьего лета в Москве. Она уточнила, что тепло в столичном регионе сохранится до конца месяца, осадков не будет.

20 сентября в пресс-службе комитета лесного хозяйства Московской области предупредили, что змеи активизировались в лесах региона в связи с теплой погодой. С наступлением холодов змеи начнут собираться в укрытия, сплетаться в клубки и впадут в спячку.